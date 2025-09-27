彰化水田排球賽選手成泥人 新竹、台中抱回前三名

全台首創別開生面的水田排球賽，今在彰化縣二林鎮斗苑休閒區于恩果園熱鬧開打，45支隊伍、360名選手個個成泥人，從上午9點決戰到下午5點半，「新竹市東區大學路101號」冠軍，台中市水中蛟龍亞軍，台中市諾亞方舟季軍。

二林斗苑休閒農業區發展協會主辦「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」，今年邁入第六屆，45支隊伍每3隊小組循環賽，優勝隊伍晉級。今隊伍有美國在台排球協會和原住民隊再度參賽，都是去年打得盡興今年又來，且原住民選手去年被公認「下盤」特別穩，一路打進決賽，因此今年比去年多兩隊，合計3支原民隊。

斗苑休區農協會理事長洪庸聖表示，水田排球賽不僅是一場比賽，更是一場關於土地、人情與夢想的慶典，參賽隊伍數量逐年攀升，今年報名1分半鐘額滿，隊數再創新高紀錄，充分展現這項活動的獨特魅力。

冠軍隊「新竹市東區大學路101號」的王姓選手表示，過去都在陸地上打排球，今年他和同好分組4隊參加，他第一次打水田排球覺得很新鮮有趣，明年一定再來。

ㄚ豆大叔盃水田排球賽由休區協會前理事長李俊憲與「ㄚ豆大叔」卓銘榜共同發想，今年配合休區推動農遊初衷，今中午起在場邊擺攤展出紅龍果酥、蕎麥麵等二林特色農產品，供選手及家屬選購、品嘗。