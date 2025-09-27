快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

釀酒葡萄栽培技術更上層樓 彰化紫晶盃風味更勝去年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2025紫晶盃葡萄酒評鑑的評審用心品嘗參賽產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2025紫晶盃葡萄酒評鑑的評審用心品嘗參賽產品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮有台灣葡萄酒故鄉的美譽，二林鎮農會今舉辦彰化縣2025紫晶盃葡萄酒評鑑，成績揭曉由路葡萄酒莊抱回紅葡萄（干）和白葡萄酒的第一名，戀戀葡萄園酒莊獲紅葡萄（甜）第一名，鵬群頂酒莊拿到白蘭地第一名。

彰化縣二林鎮葡萄酒釀酒事業始於1997年公賣局結束契作，農家轉型為酒莊，目前全台368鄉鎮市約有177家酒莊，二林鎮就有9家，蔚為地方產業特色。縣政府輔導二林鎮農會舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑，今年邁入第二十年，10名產業和學界的葡萄酒專家受邀擔任評審，下午在二林鎮農會二樓會議室品鑑25支產品的色澤、口感、氣味等。

二林鎮農會秘書葉欽鴻表示，二林鎮釀酒葡萄栽種歷史悠久，與公賣局契作種植最多達1500公頃，結束契作後，全鎮釀酒葡萄種植減至約200公頃，農民帶著原來釀酒技術精益求精，無論面積或技術仍在全台名列前茅，為推廣彰化縣在地新鮮葡萄釀造的葡萄酒，評鑑分為紅葡萄干酒（不甜）、紅葡萄甜酒、白葡萄酒和白蘭地這四大類別。

「葡萄酒的品質在葡萄園就決定了。」評鑑裁判長李俊德說，品質好的釀酒葡萄能釀出好酒，彰化縣栽種釀酒葡萄技術年年有進步，加上酒莊累積純熟釀酒技術，今年參加評鑑的風味整體來講勝過去年，考驗評審的專業。

得獎酒品將下（10）月25日在二林文化教育園區葡萄酒行銷活動中公開亮相，鎮農會歡迎各界人士參觀，也可到二林鎮農會台灣酒窖遊客服務中心，有專人詳細介紹服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣2025紫晶盃葡萄酒評鑑會場氣氛嚴肅。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2025紫晶盃葡萄酒評鑑會場氣氛嚴肅。記者簡慧珍／攝影

葡萄酒 農會 彰化

延伸閱讀

豬肉價格高居不下！彰化健康豬肉鬆調漲3成4 1公克賣1元

彰化豚肉節登場 親子同樂體驗食農教育

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

彰化伸港鄉透天厝清晨火警 住警器響了...8人驚險逃生

相關新聞

「百貨店王」台中新光三越回歸遇連假首日 在地人驚：魔王路段消失了！

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越百貨在氣爆後，今天回歸，隔鄰大遠百周年慶，逢連假首日，台中市政府針對七期百貨商圈祭出「...

圖輯／走過氣爆意外…台中新光三越重新營業 今昔對比差超大

台中新光三越中vup港店2月13日中午發生氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，12樓氣爆...

彰化水田排球賽選手成泥人 新竹、台中抱回前三名

全台首創別開生面的水田排球賽，今在彰化縣二林鎮斗苑休閒區于恩果園熱鬧開打，45支隊伍、360名選手個個成泥人，從上午9點...

豬肉價格高居不下！彰化健康豬肉鬆調漲3成4 1公克賣1元

彰化縣是全台第三養豬大縣，自創品牌「彰化健康豬肉」，縣內六成養豬場加入，縣政府今舉辦2025彰化豚肉節，因應中秋節推出促...

南投三神遶境 慈善宮捐300萬「以最快速度」送到花蓮災民手中

白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝與崇受宮九天玄女，27、28日首次共同贊境南投市藍田書院，現場鞭炮聲不絕於耳，信眾夾道膜拜...

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。