釀酒葡萄栽培技術更上層樓 彰化紫晶盃風味更勝去年

彰化縣二林鎮有台灣葡萄酒故鄉的美譽，二林鎮農會今舉辦彰化縣2025紫晶盃葡萄酒評鑑，成績揭曉由路葡萄酒莊抱回紅葡萄（干）和白葡萄酒的第一名，戀戀葡萄園酒莊獲紅葡萄（甜）第一名，鵬群頂酒莊拿到白蘭地第一名。

彰化縣二林鎮葡萄酒釀酒事業始於1997年公賣局結束契作，農家轉型為酒莊，目前全台368鄉鎮市約有177家酒莊，二林鎮就有9家，蔚為地方產業特色。縣政府輔導二林鎮農會舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑，今年邁入第二十年，10名產業和學界的葡萄酒專家受邀擔任評審，下午在二林鎮農會二樓會議室品鑑25支產品的色澤、口感、氣味等。

二林鎮農會秘書葉欽鴻表示，二林鎮釀酒葡萄栽種歷史悠久，與公賣局契作種植最多達1500公頃，結束契作後，全鎮釀酒葡萄種植減至約200公頃，農民帶著原來釀酒技術精益求精，無論面積或技術仍在全台名列前茅，為推廣彰化縣在地新鮮葡萄釀造的葡萄酒，評鑑分為紅葡萄干酒（不甜）、紅葡萄甜酒、白葡萄酒和白蘭地這四大類別。

「葡萄酒的品質在葡萄園就決定了。」評鑑裁判長李俊德說，品質好的釀酒葡萄能釀出好酒，彰化縣栽種釀酒葡萄技術年年有進步，加上酒莊累積純熟釀酒技術，今年參加評鑑的風味整體來講勝過去年，考驗評審的專業。

得獎酒品將下（10）月25日在二林文化教育園區葡萄酒行銷活動中公開亮相，鎮農會歡迎各界人士參觀，也可到二林鎮農會台灣酒窖遊客服務中心，有專人詳細介紹服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康