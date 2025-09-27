「百貨店王」台中新光三越回歸遇連假首日 在地人驚：魔王路段消失了！

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越百貨在氣爆後，今天回歸，隔鄰大遠百周年慶，逢連假首日，台中市政府針對七期百貨商圈祭出「禁排令」，周邊道路在警方強力執法下，不見排隊車潮，連台中人都訝異，以往回堵到台灣大道的「魔王路段」消失了，反而是市政北七路有整排貨車紅線違停，秒被警方開單。

台中市七期百貨商圈，包括全台店王新光三越百貨，以及隔鄰的大遠百，在新光百貨發生氣爆前，每到假日，要進入二大百貨停車的車潮，從位於市政北七路的停車場入口，一路回堵到惠中路、台灣大道，造成台灣大道大塞車，甚至半小時還堵在現場，成為台中人的夢魘，很多台中人都會避開這個「魔王路段」。

台中市政府因應新光三越今恢復營業、大遠百周年慶，再加上今天是連假首日，祭出「禁排令」措施，交通局已在市政北七路和惠中路各增設一面「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，警方針對違規車輛強力取締。

台中新光三越百貨統計，到中午12時，來客數破萬，1200個停車位更是秒滿。至下午3時，來客近3萬人次，較過去假日來客數成長近2成。

警方今天在七期百貨商圈周邊道路，包括台灣大道、惠中路，以及市政北七路重兵部署，很多開車前往的消費者見狀，車停附近的市政公園停車場，再搭接駁車或步行前往，也有消費者不死心，在七期重劃區內繞了近一個小時，最後在遙遠的河南路找到停車位。

吳姓機車族也抱怨，附近的機車格全部停滿，他中午找停車位，已經繞了二圈，連附近台中國家歌劇院周邊也全滿，繞到第三圈才終於找到停車位。

記者直擊發現，今天中午，市政北七路上，不見排隊車潮，偶爾只有一、二輛車進入停車場，呈現淨空狀態，反而是路邊紅線，有成排的貨車違規停車。對此，警方說，「這一整排的車輛，已全數開單告發」。

林姓機車族說，新光三越百貨今天恢復營業，他很怕又陷入過去每逢假日，七期百貨商圈塞到台灣大道的夢魘，盡量避開這個路段，不過，今天下午他騎車經過時，發現沿路沒有排隊的車潮，惠中路除了停等紅燈，幾乎沒車，就連假日必塞的台灣大道也「順暢多了」，簡直是不可思議。