清水封街炒熱台中國際踩舞嘉年華 千人全民踩舞熱力開跳兩天

2025台中國際踩舞嘉年華今明兩天在清水區火熱登場，市長盧秀燕表示，踩舞邁入十周年里程碑，不但是首度移師海線盛大開跳，並攜手國際知名IP「藍色小精靈」跨界合作，成功打造親子同樂與國際交流兼具的嘉年華氛圍，最特別的是共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加「全民踩舞趣味競賽」，參與規模創下歷年新高紀錄。

市長盧秀燕表示，踩舞嘉年華去年在豐原山城舉行，今年十周年更擴大學辦，首次移師海線舉行，從清水區中山路延伸到紫雲巖前廣場，「封街」現場湧入大批民眾與國際友人，街頭瞬間變身繽紛舞台，表演隨處充滿舞蹈熱力，每一個角落都洋溢著歡樂與活力。

盧秀燕並說，今年有一個活動代言人，就是比利時來的藍色小精靈，國際的 IP不但是小朋友最喜歡的卡通人物，也藉國際的IP來行銷台中市，千名舞者齊聚清水共舞的表演團體包括台灣在地的霹靂舞團、大專院校團隊，以及來自西班牙、日本、韓國、印尼、越南、馬來西亞與菲律賓等7國共19支國內外優秀隊伍輪番上陣，激盪出多元文化交織的精彩舞蹈饗宴。

議長張清照表示，踩舞嘉年華活動不僅成功點燃海線觀光熱度，更讓在地居民走出家門即可欣賞到國際級水準的精彩演出，非常期待國際表演團隊能夠愛上清水，進而將台中海線觀光推向國際舞台。活動最大亮點為藍色小精靈的「老爹」與「小美人」人偶驚喜亮相，瞬間抓住全場觀眾目光，民眾紛紛舉起手機搶拍這可愛的一幕。

台中市觀旅局表示，國際踩舞嘉年華在清水區一連舉辦兩天活動，歡迎大家前來體驗專業舞團的踩舞演出與「踩舞教學體驗」活動，親身感受舞動的快樂，更多活動資訊請至「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁，或至2025台中國際踩舞嘉年華活動網頁查詢https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9698。