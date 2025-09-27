快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

清水封街炒熱台中國際踩舞嘉年華 千人全民踩舞熱力開跳兩天

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影

2025台中國際踩舞嘉年華今明兩天在清水區火熱登場，市長盧秀燕表示，踩舞邁入十周年里程碑，不但是首度移師海線盛大開跳，並攜手國際知名IP「藍色小精靈」跨界合作，成功打造親子同樂與國際交流兼具的嘉年華氛圍，最特別的是共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加「全民踩舞趣味競賽」，參與規模創下歷年新高紀錄。

市長盧秀燕表示，踩舞嘉年華去年在豐原山城舉行，今年十周年更擴大學辦，首次移師海線舉行，從清水區中山路延伸到紫雲巖前廣場，「封街」現場湧入大批民眾與國際友人，街頭瞬間變身繽紛舞台，表演隨處充滿舞蹈熱力，每一個角落都洋溢著歡樂與活力。

盧秀燕並說，今年有一個活動代言人，就是比利時來的藍色小精靈，國際的 IP不但是小朋友最喜歡的卡通人物，也藉國際的IP來行銷台中市，千名舞者齊聚清水共舞的表演團體包括台灣在地的霹靂舞團、大專院校團隊，以及來自西班牙、日本、韓國、印尼、越南、馬來西亞與菲律賓等7國共19支國內外優秀隊伍輪番上陣，激盪出多元文化交織的精彩舞蹈饗宴。

議長張清照表示，踩舞嘉年華活動不僅成功點燃海線觀光熱度，更讓在地居民走出家門即可欣賞到國際級水準的精彩演出，非常期待國際表演團隊能夠愛上清水，進而將台中海線觀光推向國際舞台。活動最大亮點為藍色小精靈的「老爹」與「小美人」人偶驚喜亮相，瞬間抓住全場觀眾目光，民眾紛紛舉起手機搶拍這可愛的一幕。

台中市觀旅局表示，國際踩舞嘉年華在清水區一連舉辦兩天活動，歡迎大家前來體驗專業舞團的踩舞演出與「踩舞教學體驗」活動，親身感受舞動的快樂，更多活動資訊請至「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁，或至2025台中國際踩舞嘉年華活動網頁查詢https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9698

2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕與市議長張清照（左）以牛仔裝扮出席國際踩舞嘉年華，介紹今年共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕與市議長張清照（左）以牛仔裝扮出席國際踩舞嘉年華，介紹今年共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕與市議長張清照（左）以牛仔裝扮出席國際踩舞嘉年華，介紹今年共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕與市議長張清照（左）以牛仔裝扮出席國際踩舞嘉年華，介紹今年共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影
2025台中國際踩舞嘉年華邁入十周年里程碑，今明兩天在清水區封街火熱登場，共有66支隊伍、逾1000名舞者踴躍參加。記者黑中亮／攝影

台中市 舞團 盧秀燕

延伸閱讀

趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

影／羅智強、盧秀燕台中合體吃90年肉圓老店 盧分享隱藏版吃法

影／同框羅智強吃播必比登美食 盧秀燕：肉圓是我最愛美食

盧秀燕祭返鄉重建補助 羅智強讚作法很好：花蓮是我的故鄉

相關新聞

「百貨店王」台中新光三越回歸遇連假首日 在地人驚：魔王路段消失了！

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越百貨在氣爆後，今天回歸，隔鄰大遠百周年慶，逢連假首日，台中市政府針對七期百貨商圈祭出「...

豬肉價格高居不下！彰化健康豬肉鬆調漲3成4 1公克賣1元

彰化縣是全台第三養豬大縣，自創品牌「彰化健康豬肉」，縣內六成養豬場加入，縣政府今舉辦2025彰化豚肉節，因應中秋節推出促...

南投三神遶境 慈善宮捐300萬「以最快速度」送到花蓮災民手中

白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝與崇受宮九天玄女，27、28日首次共同贊境南投市藍田書院，現場鞭炮聲不絕於耳，信眾夾道膜拜...

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報...

百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數...

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。