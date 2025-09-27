豬肉價格高居不下！彰化健康豬肉鬆調漲3成4 1公克賣1元

彰化縣是全台第三養豬大縣，自創品牌「彰化健康豬肉」，縣內六成養豬場加入，縣政府今舉辦2025彰化豚肉節，因應中秋節推出促銷，購買200元健康豬肉加贈50元排骨，買氣暢旺，現場還有肉燥飯品嘗，攤位前大排長龍。

彰化縣肉雞和蛋雞飼養量、牛奶產量都全台第一，毛豬全台第三，羊肉爐遠近馳名，縣政府五年前整合舉辦彰化畜產嘉年華系列活動，彰化豚肉節是最後一場，今在田中景崧文化教育園區招待試吃肉燥飯、促銷彰化健康豬，青農也擺攤販售彰化蜂蜜、芭樂等農特產品。

縣長王惠美說，彰化縣現有560戶養豬戶，飼養頭數約75萬4千頭，縣府自創品牌「彰化健康豬」，提出不使用瘦肉精、無藥物殘留、確保屠宰安全及來源合法的三大保證，目前164場養豬場加入，彰化健康豬飼養頭數達46萬頭，占全縣約60％，民眾買肉時認清「彰化健康豬」標章再購買。

今年初養豬場爆發藍耳病及仔豬流行性下痢，又逢夏季天熱成豬胃口不好長得慢，三重因素使豬源減少，5月起成豬供應量遞減，6月下旬全台肉品市場的毛豬交易均價都突破百元，北部已有肉品市場調高肉鬆售價，彰化縣不堪賠本，10月中旬過後跟進。

彰化縣肉品市場表示，政府進口豬肉平抑國產豬價，9月18日起都回跌百元以下，但各肉品市場仍在每公斤均價95元至99元的高檔，彰化縣肉品市場按過去毛豬拍賣行情均價60多元時賣肉鬆，每罐300公克200元，過去3個月辛苦賠售，決定比照其它縣市肉品市場，調整為1公克1元，10月15日提案董事會審議，若通過，彰化健康豬肉鬆將推出新容量包裝。