聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
白沙屯媽祖和受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女娘娘同時在媽祖遶境，縣長許淑華和信徒虔心迎接，並為花蓮災民祈福。圖／南投縣政府提供
白沙屯媽祖和受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女娘娘同時在媽祖遶境，縣長許淑華和信徒虔心迎接，並為花蓮災民祈福。圖／南投縣政府提供

白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝與崇受宮九天玄女，27、28日首次共同贊境南投市藍田書院，現場鞭炮聲不絕於耳，信眾夾道膜拜，盛況空前。南投市慈善宮更宣布捐贈三輛警用巡邏車並捐款300萬元援助花蓮災區，讓宗教文化盛事結合公益善舉，溫暖人心。

遶境活動今天清晨6時20分自南投市工業北路裕國冷凍旁開香團拜揭幕。為迎接白沙屯媽祖鑾轎，現場特以吊車高掛紅布條，沿途鞭炮聲震耳欲聾，空氣中瀰漫著香火氣息。許多信眾手持香枝，雙手合十，跪迎媽祖，場面莊嚴而感人。

南投縣長許淑華、市長張嘉哲、立委游顥及多位縣議員、村里長皆到場隨香團拜。許淑華說，白沙屯媽祖、受天宮玄天上帝與崇受宮九天玄女三神首度齊聚南投，意義非凡，不僅象徵地方宗教文化交流，也讓信眾在動盪時代中獲得安定力量。她強調，近期花蓮因天然災害受創嚴重，盼藉由眾神庇佑，讓台灣平安度過難關。

許淑華說，南投近期大型活動不斷，包括明天登場的日月潭萬人泳渡、10月4日起的世界茶業博覽會，以及10月10日的國慶焰火，她祈求在神明庇佑下，一切順利圓滿，讓外界看見南投的活力與溫度。

白沙屯拱天宮主委洪文華指出，此次安排南崗工業區遶境，別具巧思，希望媽祖庇佑在地公司行號、宮廟及政府機關，經濟環境一切圓滿順遂，也祝福民眾身體健康、家庭幸福。

隨後隊伍駐駕南投市慈善宮，沿途吸引大批信眾膜拜，香火鼎盛，交通一度壅塞。慈善宮長期推動公益，此次更宣布捐贈3輛價值逾300萬元的警用巡邏車，分別配置於縣警局、南投分局與半山派出所，提升治安能量。捐贈儀式上，白沙屯媽祖親自為新車加持，讓員警直呼「備感溫暖、如獲庇佑」。

慈善宮宮主黃李濟同時宣布，將捐出300萬元賑助花蓮災區，並祈請白沙屯媽祖、松柏嶺帝爺公、九天玄女娘娘、中池府池府王爺及眾神護佑受災居民。這筆善款由縣長許淑華代為轉交，希望「以最快速度」送達災民手中，把南投人的關懷帶到最需要的地方。

在儀式尾聲，許縣長於殿前向眾神行三跪九叩大禮，感謝神明護佑，並虔心祈願風調雨順、國泰民安。她強調，南投是一個信仰與愛心共存的城市，三神贊境不僅凝聚了宗教信仰的力量，也展現了社會互助的精神。

慈善宮捐出三輛巡邏車給南投警方，白沙屯媽祖親自為新車加持。圖／南投縣政府提供
慈善宮捐出三輛巡邏車給南投警方，白沙屯媽祖親自為新車加持。圖／南投縣政府提供
南投市慈善宮主委黃李濟（右）代表捐出300萬元，委託縣長許淑華盡快送到花蓮災區，讓災民感受南投鄉親的關懷。圖／南投縣政府提供
南投市慈善宮主委黃李濟（右）代表捐出300萬元，委託縣長許淑華盡快送到花蓮災區，讓災民感受南投鄉親的關懷。圖／南投縣政府提供
白沙屯媽祖遶境南投市，沿途信眾誠心祈求，也為花蓮災民祈福。圖／南投市公所提供
白沙屯媽祖遶境南投市，沿途信眾誠心祈求，也為花蓮災民祈福。圖／南投市公所提供

白沙屯媽祖 南投 花蓮 公益 神明 許淑華 張嘉哲

相關新聞

「百貨店王」台中新光三越回歸遇連假首日 在地人驚：魔王路段消失了！

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越百貨在氣爆後，今天回歸，隔鄰大遠百周年慶，逢連假首日，台中市政府針對七期百貨商圈祭出「...

圖輯／走過氣爆意外…台中新光三越重新營業 今昔對比差超大

台中新光三越中vup港店2月13日中午發生氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，12樓氣爆...

豬肉價格高居不下！彰化健康豬肉鬆調漲3成4 1公克賣1元

彰化縣是全台第三養豬大縣，自創品牌「彰化健康豬肉」，縣內六成養豬場加入，縣政府今舉辦2025彰化豚肉節，因應中秋節推出促...

南投三神遶境 慈善宮捐300萬「以最快速度」送到花蓮災民手中

白沙屯媽祖、名間受天宮玄天上帝與崇受宮九天玄女，27、28日首次共同贊境南投市藍田書院，現場鞭炮聲不絕於耳，信眾夾道膜拜...

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報...

百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數...

