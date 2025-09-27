連假出遊要小心！流感疫情升溫 彰化縣10月1日起開打疫苗

今天起3天教師節連假，不少民眾將出遊或聚餐，但最近流感已蠢蠢欲動，彰化縣衛生局也提醒民眾，到公共場所可戴口罩、並勤洗手做好防護，而彰化縣今年度已採購流感疫苗35.8萬劑，10月1日起與中央提供的新冠疫苗同時開打，民眾可向醫療院所預約接種。

秋季氣溫變化大，最近類流感人數明顯增加，上周全國類流感門診人次已突破10萬人，彰化縣一周約有3885人次，而最近3周全國流感重症人數118人，其中彰化就佔8人，重症多以65歲以上長者居多。

而今天起有3天教師節連假，十月還有中秋、雙十連假等，許多民眾計畫出遊或聚餐，尤其是跨縣市的交通移動，更可能增加病毒傳染性。

彰化衛生局長葉彥伯表示，中央預警系統顯示流感疫情已呈現上升趨勢，民眾出入人潮多的公共場所應加強個人防護，戴口罩、勤洗手，而長輩及幼兒等傳染高危險群也應即早打流感疫苗，提高防護力。

彰化縣今年度已採購流感疫苗35萬8130劑，今年起全面改採與先進國家一致的三價流感疫苗，另由中央提供新冠疫苗（莫德納LP.8.1新病毒株），供符合公費資格民眾施打。

葉彥伯表示，公費流感疫苗與新冠疫苗將自10月1日開打，第1階段流感公費接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。

第2階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種流感和新冠兩種疫苗，「左流右新」，一次獲得雙重保護。