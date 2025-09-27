快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

連假出遊要小心！流感疫情升溫 彰化縣10月1日起開打疫苗

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
流感疫苗將從10月1日起與中央提供的新冠疫苗同時開打，民眾可向醫療院所預約接種。資料照／彰化衛生局提供
流感疫苗將從10月1日起與中央提供的新冠疫苗同時開打，民眾可向醫療院所預約接種。資料照／彰化衛生局提供

今天起3天教師節連假，不少民眾將出遊或聚餐，但最近流感已蠢蠢欲動，彰化衛生局也提醒民眾，到公共場所可戴口罩、並勤洗手做好防護，而彰化縣今年度已採購流感疫苗35.8萬劑，10月1日起與中央提供的新冠疫苗同時開打，民眾可向醫療院所預約接種。

秋季氣溫變化大，最近類流感人數明顯增加，上周全國類流感門診人次已突破10萬人，彰化縣一周約有3885人次，而最近3周全國流感重症人數118人，其中彰化就佔8人，重症多以65歲以上長者居多。

而今天起有3天教師節連假，十月還有中秋、雙十連假等，許多民眾計畫出遊或聚餐，尤其是跨縣市的交通移動，更可能增加病毒傳染性。

彰化衛生局長葉彥伯表示，中央預警系統顯示流感疫情已呈現上升趨勢，民眾出入人潮多的公共場所應加強個人防護，戴口罩、勤洗手，而長輩及幼兒等傳染高危險群也應即早打流感疫苗，提高防護力。

彰化縣今年度已採購流感疫苗35萬8130劑，今年起全面改採與先進國家一致的三價流感疫苗，另由中央提供新冠疫苗（莫德納LP.8.1新病毒株），供符合公費資格民眾施打。

葉彥伯表示，公費流感疫苗與新冠疫苗將自10月1日開打，第1階段流感公費接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。

第2階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種流感和新冠兩種疫苗，「左流右新」，一次獲得雙重保護。

流感疫苗 衛生局 彰化

延伸閱讀

教師節連假首日 國5南下壅塞

「左流右新」10月1日起開打 苗栗64家醫療院所不收掛號費

教師節連假首日往墾丁、小琉球遊客多 警方實施調撥車道

教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

相關新聞

百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數...

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報...

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入...

「三神贊境」粉紅超跑駕臨南投市 信眾盛況前所未見

南投市今年最大宗教盛事登場，白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」今起兩天遶境南投市，並由名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮...

彰化南瑤宮媽祖祈安遶境今起駕 巡角9鄉鎮市

南瑤宮乙巳年「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動今天上午起駕，展開9天8夜彰化縣內9鄉鎮市遶境祈福活動，預計10月5日下...

重現店王風采！睽違226天重新營業 台中新光三越復業首日湧大批人潮

新光三越百貨台中店2月13日遭遇氣爆，釀5死38傷，市府勒令停業，新光趕工修復，26日獲核准復業，今天重新開張。闊別7個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。