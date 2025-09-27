快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。記者黃仲裕／攝影
二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。記者黃仲裕／攝影

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報名隊伍逐年遞增，去年有24隊，今年直接翻倍，高達45隊報名參加，是農業大縣彰化最著名的農村體驗賽事活動，9月27日上午八點在二林鎮的于恩果園熱鬧開打。

二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。

主辦單位透過趣味的比賽推廣食農教育，在水田用長條泡棉拉線畫出場地，每個場地都有多位裁判，活動開始前兩週到三週連同鄰近水田開始停藥整地，還搭建沖洗設備，讓民眾比賽完清洗，也讓珍貴的泥土回到田間。

二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。記者黃仲裕／攝影
二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。記者黃仲裕／攝影
二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。記者黃仲裕／攝影
二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。記者黃仲裕／攝影

食農教育 彰化

延伸閱讀

彰化伸港鄉透天厝清晨火警 住警器響了...8人驚險逃生

彰化南瑤宮媽祖祈安遶境今起駕 巡角9鄉鎮市

彰化濃霧能見度不足200公尺…教師節連假高溫炎熱 注意熱帶系統發展

「鏟子超人」來了！ 台鐵連假加開10班次列車 直達光復助災後復原

相關新聞

重現店王風采！睽違226天重新營業 台中新光三越復業首日湧大批人潮

新光三越百貨台中店2月13日遭遇氣爆，釀5死38傷，市府勒令停業，新光趕工修復，26日獲核准復業，今天重新開張。闊別7個...

百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數...

「三神贊境」粉紅超跑駕臨南投市 信眾盛況前所未見

南投市今年最大宗教盛事登場，白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」今起兩天遶境南投市，並由名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮...

李驥「台中公車到站是玄學」引共鳴 交通局長獻搭車秘笈

歌手李驥曾與林志炫組「優客李林」，創作「認錯」等金曲膾炙人口。李驥近日發文感嘆，搬來台中，但「公車的到站時間仍然是個玄學...

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報...

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。