影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報名隊伍逐年遞增，去年有24隊，今年直接翻倍，高達45隊報名參加，是農業大縣彰化最著名的農村體驗賽事活動，9月27日上午八點在二林鎮的于恩果園熱鬧開打。

二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。