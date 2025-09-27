影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣
奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報名隊伍逐年遞增，去年有24隊，今年直接翻倍，高達45隊報名參加，是農業大縣彰化最著名的農村體驗賽事活動，9月27日上午八點在二林鎮的于恩果園熱鬧開打。
二林水田排球賽原本是一群熱愛運動的農民在水田圍起場地打排球，後來逐漸演變成一場競味賽事，報名組隊的民眾也愈來愈多，從一開始的8隊到今年已經有45隊參加。
主辦單位透過趣味的比賽推廣食農教育，在水田用長條泡棉拉線畫出場地，每個場地都有多位裁判，活動開始前兩週到三週連同鄰近水田開始停藥整地，還搭建沖洗設備，讓民眾比賽完清洗，也讓珍貴的泥土回到田間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言