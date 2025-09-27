百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數破萬，較過去假日多出二成，1200停車位更是秒滿。當初氣爆點的12樓改裝的小吃街更是大爆滿，一位難求，讓消費者「不可思議」。

台中新光三越12樓美食街整修工程在今年2月13日釀氣爆，檢方初判為施工不慎導致天然氣主幹管斷裂，氣體外洩蓄積，載譽電動工具作動火花，引燃天然氣釀禍。

如今氣爆點的12樓，已改裝為運動品牌與小吃街，其中小吃街更是大爆滿，一位難求。

林姓消費者說，很難想像，氣爆點就在12樓，現在重新裝潢過，一樣人潮滿滿，一點也看不出有經歷過氣爆的感覺。

「等餐廳要2小時」一名消費者說，他原本計畫中午在九樓餐廳與朋友用餐，但一聽到要等二小時，立馬改變策略攻12樓美食街，也是滿滿人潮。