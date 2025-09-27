快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，中午人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，中午人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數破萬，較過去假日多出二成，1200停車位更是秒滿。當初氣爆點的12樓改裝的小吃街更是大爆滿，一位難求，讓消費者「不可思議」。

台中新光三越12樓美食街整修工程在今年2月13日釀氣爆，檢方初判為施工不慎導致天然氣主幹管斷裂，氣體外洩蓄積，載譽電動工具作動火花，引燃天然氣釀禍。

如今氣爆點的12樓，已改裝為運動品牌與小吃街，其中小吃街更是大爆滿，一位難求。

林姓消費者說，很難想像，氣爆點就在12樓，現在重新裝潢過，一樣人潮滿滿，一點也看不出有經歷過氣爆的感覺。

「等餐廳要2小時」一名消費者說，他原本計畫中午在九樓餐廳與朋友用餐，但一聽到要等二小時，立馬改變策略攻12樓美食街，也是滿滿人潮。

陳姓消費者說，她要買韓國香蕉牛奶，今天有打特價，還有特殊的草莓口味，但現場排隊的人實在太多了。

台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，中午人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，中午人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，中午人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，中午人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝為小吃街，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝的運動品牌，中午人潮滿滿。記者趙容萱／攝影
台中新光三越氣爆點12樓如今改裝的運動品牌，中午人潮滿滿。記者趙容萱／攝影

新光三越 台中市

延伸閱讀

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越台中店事發樓層現在的模樣 民眾用行動相挺人潮塞滿美食街

新光三越台中店今復業回歸 民眾：還是習慣回到這裡

台中新光三越停業逾200日 今恢復營運

相關新聞

重現店王風采！睽違226天重新營業 台中新光三越復業首日湧大批人潮

新光三越百貨台中店2月13日遭遇氣爆，釀5死38傷，市府勒令停業，新光趕工修復，26日獲核准復業，今天重新開張。闊別7個...

百貨店王台中新光三越今回歸 消費者好驚奇：昔氣爆12樓爆人潮

蟬聯14年的百貨店王、台中新光三越今年2月發生氣爆，經歷7個多月修復，今天回歸，恢復營業。業者統計，到中午12時，來客數...

「三神贊境」粉紅超跑駕臨南投市 信眾盛況前所未見

南投市今年最大宗教盛事登場，白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」今起兩天遶境南投市，並由名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮...

李驥「台中公車到站是玄學」引共鳴 交通局長獻搭車秘笈

歌手李驥曾與林志炫組「優客李林」，創作「認錯」等金曲膾炙人口。李驥近日發文感嘆，搬來台中，但「公車的到站時間仍然是個玄學...

影／彰化水田排球賽熱鬧開打 民眾全身泥巴體驗田野樂趣

奮力一撲，民眾跌得全身爛泥卻不亦樂乎，由彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」今年進入第六屆，報...

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。