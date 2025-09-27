快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中新光三越睽違226天復業，剛開店就湧入大批人潮。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越睽違226天復業，剛開店就湧入大批人潮。記者黃仲裕／攝影

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入大量人潮，消費者迫不及待入內逛街。

氣爆地點12樓的美食街已重新啟用，空間光亮乾淨，令人想像不到昔日氣爆過後的慘狀。消費者也擠爆美食街，大家對於新光三越的公共安全相當有信心。已經買好食物坐下用餐的林小姐表示，許多朋友知道復業的消息，相揪回來新光，至於會否對12樓的氣爆有陰影，「完全沒有」，畢竟通過了最嚴格標準的檢驗，她對新光三越和市府有信心。

新光三越氣爆案後分三階段修復，最後一階段「整體整建至可供使用」從4月開始，9月初各樓層修繕完成，都市發展局委請第四方公證單位勘驗，9月18日勘驗合格，新光申請恢復使用，日前補齊勘驗文件等資料，市府昨宣布准予恢復，新光今天重新開張。

台中新光三越睽違226天復業，剛開店就湧入大批人潮。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越睽違226天復業，剛開店就湧入大批人潮。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越睽違226天復業。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越睽違226天復業。記者黃仲裕／攝影

影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入...

