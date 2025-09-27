影／新光三越中港店氣爆後復業 首日湧入大量人潮

新光三越中港店今年2月13日遭遇氣爆，造成5死38傷的不幸事件，經過226天的趕工修復，今天開始重新營業，上午開店前湧入大量人潮，消費者迫不及待入內逛街。

氣爆地點12樓的美食街已重新啟用，空間光亮乾淨，令人想像不到昔日氣爆過後的慘狀。消費者也擠爆美食街，大家對於新光三越的公共安全相當有信心。已經買好食物坐下用餐的林小姐表示，許多朋友知道復業的消息，相揪回來新光，至於會否對12樓的氣爆有陰影，「完全沒有」，畢竟通過了最嚴格標準的檢驗，她對新光三越和市府有信心。