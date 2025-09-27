「三神贊境」粉紅超跑駕臨南投市 信眾盛況前所未見

南投市今年最大宗教盛事登場，白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」今起兩天遶境南投市，並由名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女護佑同行，形成「三神贊境」，大批信眾沿途參拜，擠爆道路。

白沙屯媽祖今年5月進香首度進入南投縣境，並在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕，創下歷史紀錄，打破200多年來僅限於苗栗、台中、彰化、雲林四縣的慣例。受天宮也破例讓神轎入內駐駕，成為台灣信仰文化中不同信仰交流融合的新篇章，意義非凡。

粉紅超跑熱持續，也促成白沙屯媽祖9月到南投市，與玄天上帝、九天玄女鑾轎上午7點多自南崗工業區起駕，沿工業區各公司、工廠巡行，中午停駐南投縣農會，下午經南投市區，前往中興新村，晚間返回藍田書院駐駕。

南投市公所特別整合地方資源，沿線設置茶水與點心站，供香燈腳免費享用，盼信眾補充體力，也感受南投的人情溫暖。

南投市公所指出，今年適逢漢人開墾南投300年，「三神贊境藍田書院」活動將持續兩天，明日清晨鑾轎再度巡行市區主要道路，晚間舉行謝壇大典，為盛會畫下圓滿句點。沿線宮廟與社區掛上彩旗、張燈結綵迎神，帶動觀光文化氣息。

南投市長張嘉哲說，白沙屯拱天宮媽祖首次駕臨南投市區遶境，與松柏嶺兩大神明合境巡安，堪稱地方空前盛事。市公所號召義工及在地團體協助，展現南投市熱情好客的特色，也見證台灣信仰文化的交流融合。

警方指出，活動吸引數萬人潮，南崗工業區及市區多處道路出現人車擁擠，已規劃交通疏導與分流措施，呼籲民眾多利用接駁車，避免交通壅塞。