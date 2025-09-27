快訊

彰化南瑤宮媽祖祈安遶境今起駕 巡角9鄉鎮市

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
南瑤宮「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動今天上午由彰化市長林世賢（左)主持起駕儀式。記者林宛諭／攝影
南瑤宮乙巳年「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動今天上午起駕，展開9天8夜彰化縣內9鄉鎮市遶境祈福活動，預計10月5日下午回鑾遶境彰化市區時，除有「傳統真人藝閣」車隊，也將沿途拋送有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾，讓大家有媽祖祝福的小確幸。

今天上午由遶境主委、彰化市長林世賢主持點燃「起馬炮」，巡角隊伍在頭旗前導下，大燈彩牌、大鼓陣、總理燈車、哨角隊、執士隊、文館勵英社、武館振興社、將軍、轎前吹、大鑼、娘傘、鑾轎、會媽神轎車以及路戲車等出發，展開為期9天行經近百個角頭的遶行行程。

起駕儀式還有彰化縣長王惠美、立委黃秀芳、立委張錫楷、彰化縣副議長許原龍、彰化市代會主席陳文賓等人與會。

林世賢表示，縣定古蹟南瑤宮已有287歷史，2023年6月起展開百年來最全面性的修復工程，一期主結構修復工程預計今年底將竣工，屆時將舉行隆重「入火安座」儀式，為見證百年大整修將竣工盛事，舉辦祈安遶境巡角活動，隨後二期的彩繪修復工程也將啟動，期盼十會媽各角頭信眾能持續參與，共同見證並協力促成百年的傳承重任。

林世賢說，此次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」出巡，全程將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等9鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福。

媽祖聖駕今天中午停駕花壇鄉慶安宮，晚間駐駕大村鄉杏林宮，28日晚間駐駕大村慈雲寺，29日晚埔心明聖宮，30日晚永靖鄉舜天宮，10月1日晚永靖鄉永安宮，10月2日晚員林市香山寺，10月3日晚大村聖瑤宮，10月4日晚彰化市彰邑彰山宮。

10月5日下午彰化媽聖駕將遶境彰化市區，將有14輛「傳統真人藝閣」車隊，迎接彰化媽回鑾，藝閣車隊沿途將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾，兌換禮品包含精品蓮蓬頭、電視機、帽子、包包、藥妝面膜、木瓜牛奶、生鮮龍蝦、保溫杯等各式生活用品。

南瑤宮「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動今天上午由彰化市長林世賢主持起駕儀式，點燃「起馬炮」。記者林宛諭／攝影
