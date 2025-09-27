重現店王風采！睽違226天重新營業 台中新光三越復業首日湧大批人潮

新光三越百貨台中店2月13日遭遇氣爆，釀5死38傷，市府勒令停業，新光趕工修復，26日獲核准復業，今天重新開張。闊別7個半月，今天上午開店前，店外就排起長長人龍，隨著店門打開，人潮如流水般湧入，消費者直呼「沒有其他百貨可以取代」！

新光三越氣爆案後分三階段修復，最後一階段「整體整建至可供使用」從4月開始，9月初各樓層修繕完成，都市發展局委請第四方公證單位勘驗，9月18日勘驗合格，新光申請恢復使用，日前補齊勘驗文件等資料，市府昨宣布准予恢復，新光今天重新開張。

上午10時半開門，10時不到店外就聚集大量人潮；10時半，店門準時打開，伴隨一聲聲「歡迎光臨」，大量人潮走入店內，一樓大門到手扶梯都被擠得水洩不通，直到10數分鐘過後才稍見舒緩，整個大廳和其他樓層、手扶梯仍人來人往，有櫃姐興奮說「這就是人氣！」

消費者陳小姐一家3口今天全家出動，年輕爸媽帶著襁褓中的孩子在連假第一天重返新光三越，她說以前常常逛新光，氣爆案後新光停業，台中雖然也有其他家大型商場百貨，總覺得從品項、動線到環境有所落差，好幾個月沒怎麼逛百貨，很開心能回到熟悉的地方。

氣爆地點的12樓是美食街，如今敞亮乾淨，絲毫不見7個半月前的慘狀，消費者也放心用餐。已經買好食物坐下用餐的林小姐表示，許多朋友知道復業的消息，相揪回來新光，至於會否對12樓的氣爆有陰影，「完全沒有」，畢竟通過了最嚴格標準的檢驗，她對新光三越和市府有信心。

陳姓、蔡姓櫃姐表示，前段時間到處支援，從廣三SOGO到麗寶花車，彷彿無根的浮萍，上月底接到公司通知，9月底回來上班，今天重返新光三越，既開心又感動。李姓、王姓廠商指出，過去200多天無法在台中新光三越營業，整體營業額損失超過10%，很高興一切重回正軌。