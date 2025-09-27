乖乖、靠得住沒擋住颱風 集集大山轉播站天線傾斜11萬戶受影響

南投縣集集大山電視轉播站天線因地震、颱風受損傾斜，縣府將於9月29日至10月1日進行維修，並於10月1日中午12時至下午6時暫停訊號，影響約11萬收視戶。

縣府指出，集集大山轉播站位於海拔1392公尺，發射數位無線電視訊號，涵蓋範圍包括南投縣11個鄉鎮市：鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、竹山鎮、南投市、中寮鄉及名間鄉；以及雲林縣斗六市、古坑鄉、林內鄉，總計約11萬收視戶，其中南投縣約9萬戶。

縣府表示，集集大山轉播站除發送電視訊號外，遇有地震、颱風等重大災情時，更能及時播送政府通知，角色不可或缺。由於轉播站地處偏遠，又位於高山區域，經常面臨落雷及風雨侵襲，因此必須定期上山檢修，確保運作穩定。

新聞及行政處指出，該站為24小時轉播發射站，提供台視、中視、華視、民視、公視等5家電視台、共23個數位無線電視頻道。此次發現的天線傾斜，研判與近年頻繁地震及近期丹娜絲颱風強風有關。雖然目前訊號仍正常，但為避免天線持續傾斜甚至掉落，將進行高空維修作業；若遇天候不佳，則順延一天。

至於轉播站的「祈福秘方」，縣府人員笑說，中元普渡時特地準備了綠色乖乖與靠得住衛生棉，象徵轉播站要「乖乖靠得住」。雖帶點趣味，但也顯示出縣府對轉播站安全與穩定運作的重視。