李驥「台中公車到站是玄學」引共鳴 交通局長獻搭車秘笈

歌手李驥曾與林志炫組「優客李林」，創作「認錯」等金曲膾炙人口。李驥近日發文感嘆，搬來台中，但「公車的到站時間仍然是個玄學」，引共鳴。台中市交通局長葉昭甫鼓勵李驥下載「台中Go」APP，精準掌握公車到站時間。李驥笑說，現在有了「搭車秘笈」，可以安心感受城市脈動，靈感也在車程中自然湧現。

李驥日前在臉書以「總有驚喜的台中公車」為題發文表示，他近五年才因為自學教育的推動搬到台中，他喜歡搭公車，那是一種「咖啡廳角落」的概念，但「公車的到站時間仍然是個玄學」，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值。

葉昭甫說，台中市每日發出超過8000個班次、規畫238條公車路線，近年因駕駛人力短缺，部分路線雖有調整，但市府透過加薪，連兩年調薪共8000元，專業駕駛陸續回流，才能讓像李驥這樣的公車愛用者，天天順利抵達目的地，盼更多市民能像李驥一樣，享受便利、節能又舒適的交通方式。

李驥說，「搭公車也是一門最實用的生活課」，他都樂於帶領學生探索。至於明星搭車引關注？他笑稱，有人勸他開車或騎車，但在台中搭公車10公里免費，超過10公里只要10元，又不用煩惱停車，為什麼要換？搭公車是觀察與創作的過程，窗外變換的街景與乘客神情，常常成為他音樂或文字靈感的養分。

李驥分享，他在社群平台每天寫字、創作，雖然不再以舞台演出為主，但在教學現場啟發學生，同樣獲得滿滿成就感，「學生專注的眼神，就是我現在最精彩的舞台。」或許，下次在公車上遇見一位靜靜凝望窗外的人，腦海正浮現旋律，那人很可能就是「優客李林」的李驥。