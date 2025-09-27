台中綠川魚死飄臭 市府挨批管理失當

台中綠川流經台中市舊城區，一度被視為全國水環境整治典範，但過度水泥化遭詬病。中市議員表示，當初是觀光亮點，現在河水飄臭味、魚群暴斃，遊客銳減，管理失當。中市水利局回應，定期檢驗水質，均達未汙染標準，並有民間協會認養，死魚是枯水期水位淺導致。

推動台中主要河川筏子溪淨溪的荒野筏子溪平台總顧問林笈克說，綠川採用截流礫石法來淨化河川，有水質監測機制與後續的維護與管理，不管哪種整治方式，河川管理落實後續的監測與維養，才是最重要的。

綠川流經台中火車站、台中公園一帶，緊鄰市區，早期居民排放汙水等廢棄物，河川惡臭、環境髒亂，中市府1970年代起整治，2016年啟動水岸廊道計畫，將綠川整治為舊市區觀光亮點，此處也是耶誕燈會場地。

綠川整治後，環境問題屢遭議論。今年8月民眾發現綠川變成「黃河」，還不時聞到臭味。民進黨議員黃守達昨質詢，近期民眾抱怨，綠川惡臭髒亂，走在綠川邊街友隨地躺臥，垃圾隨處可見，曾親眼目睹清潔人員在河邊大小便，綠川屢傳溪水黃濁與惡臭，漫步綠川沿岸讓人愈來愈難忍受。

黃守達舉例，去年12月底耶誕燈會期間，綠川發生大量魚群暴斃，市府當時說溶氧量正常，也排除燈飾漏電，魚屍送驗卻無下文；從觀光人次來看，2023年12月單月有29.6萬人次，去年12月剩15.9萬人次，近乎腰斬。

水利局表示，8月河水變黃是因為上游工地開挖地下室，泥沙混入地下水，已二度開罰業者共6萬元，針對河岸兩側遊民，將加強勸導遊民。台中國際關懷印尼協會申請認養綠川，並定期清理環境。

水利局回應，綠川景觀段有環境維護人員每天定時整理，並定期監測水質；去年12月24日魚群死亡事件，經稽查為現場水位較低導致，但也有大型活魚存活，採水檢驗無異常，魚屍送驗無中毒，事發後不定期巡查河道。