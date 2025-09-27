台中新光三越今復業 職災報告仍未出爐

新光三越台中店發生氣爆案釀5死38傷，業者經7個半月整建修復後，中市府完成勘驗，昨核准復業，業者將在今上午恢復營業。檢方昨傳喚台中店許姓店長，複訊後依過失致死等罪嫌命80萬元交保。許是新光案被告中保金最高的1人；檢方在復業前夕傳喚許姓店長，外界預期，全案近期將偵結。

新光三越12樓美食街整修工程2月13日釀氣爆，檢方初判為施工不慎導致天然氣主幹管斷裂，氣體外洩蓄積，再遇電動工具作動火花，引燃天然氣釀禍。

中檢4月11日先傳喚10名被告，其中5人為工程包商、業者等，另5人為新光三越職員，層級最高的是總公司滑姓副理，各命10萬至60萬元交保；同月14日再傳訊台中店謝姓組長，訊後命40萬元交保。

檢方事前已訂好庭期，昨傳喚許姓店長到庭，複訊1個多小時後，認定涉犯過失致死、過失傷害、職業安全衛生法等罪嫌，諭知80萬元交保候傳，限制出海出境。

全案仍偵查中，外界關切氣爆原因、責任歸屬，最關鍵的職災調查報告仍未出爐。檢方多次發函，但仍未收到報告。中市勞檢處表示，職災報告書9月初職安署已核定，但有20處須修改，將盡速修正函送檢方偵辦。

新光三越氣爆後，10至12樓嚴重毀損，市府勒令停業，要求分3階段修復、勘驗與審查。中市都發局表示，業者4月至9月上旬修復外牆、結構、升降設備、瓦斯消防管線、機電管線，市府委由台灣公安學會分5次勘驗，本月18日全數勘驗合格。

市府表示，業者18日提出復業申請，因缺乏勘驗資料等文件，業者昨補齊後，昨准予恢復使用。業者表示，經整建與修復，並通過安全檢驗，今上午10時30分全棟重新開放。

新光三越今復業，中市警祭出交通措施，若百貨停車場客滿，將實施「斷流措施」，禁止車輛從惠中路一段左、右轉進入市政北七路，禁止車輛排隊等待進場，不聽勸導者將開罰。