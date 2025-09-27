東勢「後生」團隊 打造在地嘉年華

台中市東勢區一群年輕「後生」自2018年起為家鄉營造特色，不僅舉辦在地風格的耶誕節，每年還固定舉辦「茅埔鬧新年」和「大年初二女兒回娘家」等活動，吸引年輕人過年回到家鄉，感受濃厚的人情味和年味。這些活動不僅為山城帶來熱鬧的年節氣氛，也讓東勢充滿溫暖與活力。

2018年以前，東勢並沒有屬於自己的「表演互動式耶誕節」。這群熱愛家鄉的年輕人因熱情聚在一起，有錢出錢、有力出力，從主持、舞台、舞蹈、歌唱到交換禮物，全都一手包辦，成功打造出東勢特色的耶誕嘉年華。當時加入的成員不到30人，但每年都帶來新意，為鄉親創造許多感動回憶。

「東勢後生」的熱情，進一步催生出新的團體「東勢搞頭王」。如今，無論是東勢耶誕節、東勢兒童節公益活動，或是茅埔鬧新年，都由「搞頭王」來主辦。

其中，「東勢兒童節公益活動」同樣從2018年開始，最初由劉晏智與楊蕖菲夫妻發起。沒想到活動愈辦愈有規模，今年參與的公益團體已達200個，人數更突破上萬人，成為東勢最具影響力的活動之一。

劉晏智表示，這一切都要感謝一路以來支持「東勢後生」與「搞頭王」的每一個人。從一群非專業的年輕人開始，靠著熱情與堅持，大家一路走來愈做愈有心得，也愈辦愈開心。