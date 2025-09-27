員林幸福巴士 10月復駛

彰化縣員林市幸福巴士去年底承包合約到期，市公所接連發包11次都流標，本月終於有廠商承攬勞務，預計將於10月1日恢復行駛，維持平日線、假日線，民眾持有員林市幸福卡即可免費搭乘。

員林市公所表示，市公所去年底編列幸福巴士預算328萬元，2輛幸福巴士全年無休行駛，業者需聘3名司機輪班，薪資連同車輛維修費和保險等費用已貼近營運成本，業者興趣缺缺，去年底開始發包迄今連續流標11次，幸福巴士也從元旦停駛迄今。

員林市公所兩次調整經費和積極邀約，近日總算發包出去，預計10月1日起將復駛平日線、假日線各兩條路線。

平日線各從振興里天化宮和集興宮出發，一條路線經東山國小，另一條路線經青山國小，都經過員林市公所、火車站到達終點站員郭醫院。假日線各從圓林園、員林公園出發，A線去藤山步道，B線繞員林大道。

員林市幸福巴士於2022年4月1日試營運，初期每月約2千人次搭乘，市公所調整路線，平日線以市場、洽公、就醫或就學等需求為主，假日線載運參加觀光遊憩活動的民眾，搭乘人次上升約1萬人。員林市幸福巴士停駛9個月，不少市民感到不便。

彰化縣迄今有8鄉鎮市推出幸福巴士，員林市、芳苑鄉自籌經費營運，竹塘、永靖、溪州接受交通部部分補助，大村鄉、和美鎮的幸福巴士分別在今年3月和6月上路，埔心鄉也有幸福巴士，車輛大多來自地方企業或宮廟捐贈。