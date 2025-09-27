聽新聞
台中文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟94.3億得標

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中南屯區文山焚化廠BOT案確定，新爐最快2029年完工，大幅增加垃圾處理量。圖／台中市環保局提供

台中市南屯區文山焚化廠使用近30年，因設備老舊，BOT案歷經多次流標，延宕6年。最近完成綜合評審，由「台泥達環文山合作聯盟」以94億3200萬元投資，遠超過最低門檻得標，台中市環保局表示，預計最快2029年首座新爐完工，垃圾處理量將大幅提升50%。

另外，大里區累積垃圾達38萬噸，明年起將推動固體再生燃料（SRF），以平衡垃圾進出量；文山焚化廠新廠啟用後，每年至少可減少大里區4萬噸垃圾。

環保局指出，文山焚化廠改採BOT模式，引入民間投資，不僅可汰舊換新，更能發展再生能源。每日垃圾處理量將由600噸提升至900噸，增加50%；空氣汙染物可減量44%至90%；再生能源發電效率則由15%提升至25%以上。

文山焚化廠BOT案於22日召開甄審委員會辦理綜合評審，3家合格業者簡報並接受詢答之後，最優申請人為「台泥達環文山合作聯盟」。

該聯盟承諾投資94億3200萬元，高於招商公告要求的最低金額85億7400萬元；機關委託廢棄物處理費為每噸914元，也低於公告的每噸1015元。

環保局長陳宏益表示，雖然台泥達環文山合作聯盟的每噸914元處理費並非最低，但該業者為文山焚化廠現行操作廠商，也是國際最大廢棄物處理業者，所提出的設備條件最優，因此獲得評審青睞。

此次綜合評審同時評定「日鼎循環經濟投資控股股份有限公司」為次優申請人，如最優申請人無法完成議約，將可由次優申請人接續辦理。

市府強調，此次BOT案由民間投資，市府無須編列大筆預算興建焚化爐，只需依現行方式支付每噸垃圾處理費；待30年促參合約期滿，焚化廠將歸市府所有，可持續自主處理台中市垃圾。

環保局表示，目前全市每日垃圾處理仍有約200噸缺口，文山新廠完工後，每日可增加300噸處理量，將優先消化台中市累積垃圾。

焚化爐 台中市 BOT 廢棄物

相關新聞

台中新光三越今復業 職災報告仍未出爐

新光三越台中店發生氣爆案釀5死38傷，業者經7個半月整建修復後，中市府完成勘驗，昨核准復業，業者將在今上午恢復營業。檢方...

台中文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟94.3億得標

台中市南屯區文山焚化廠使用近30年，因設備老舊，BOT案歷經多次流標，延宕6年。最近完成綜合評審，由「台泥達環文山合作聯...

東勢「後生」團隊 打造在地嘉年華

台中市東勢區一群年輕「後生」自2018年起為家鄉營造特色，不僅舉辦在地風格的耶誕節，每年還固定舉辦「茅埔鬧新年」和「大年...

員林幸福巴士 10月復駛

彰化縣員林市幸福巴士去年底承包合約到期，市公所接連發包11次都流標，本月終於有廠商承攬勞務，預計將於10月1日恢復行駛，...

台中綠川魚死飄臭 市府挨批管理失當

台中綠川流經台中市舊城區，一度被視為全國水環境整治典範，但過度水泥化遭詬病。中市議員表示，當初是觀光亮點，現在河水飄臭味...

台中新光三越明回歸了！「爆紅醫師」兌現承諾 暖捐助花蓮災民

台中新光三越在今年2月發生氣爆，業者經7個多月修復後，明天恢復營業。曾發文「沒有新光三越的日子」爆紅的婦產科名醫沈煌彬今...

