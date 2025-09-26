快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越明回歸了！「爆紅醫師」兌現承諾 暖捐助花蓮災民

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師沈煌彬今PO文表示，慶祝台中新光三越回歸，捐出20000元給安得烈食物銀行，照顧花蓮災民。圖／翻攝自沈煌彬臉書
醫師沈煌彬今PO文表示，慶祝台中新光三越回歸，捐出20000元給安得烈食物銀行，照顧花蓮災民。圖／翻攝自沈煌彬臉書

台中新光三越在今年2月發生氣爆，業者經7個多月修復後，明天恢復營業。曾發文「沒有新光三越的日子」爆紅的婦產科名醫沈煌彬今PO文表示，手機瞬間被塞滿簡訊，全都傳來同一個好消息「台中新光三越要回歸了」，他也兌現承諾，捐出2萬元給安得烈食物銀行照顧花蓮的災民，讓喜悅化為溫暖。

台中市府今天下午核准申請復業，隨後新光三越公布，明天上午10時30分恢復營業，讓很多新光三越的忠實消費者，都非常開心，

沈煌彬在臉書PO文表示，門診剛結束，手機瞬間被塞滿，40幾通簡訊，全都在傳來同一個好消息，「台中新光三越要回歸了」。這不只是百貨的一次開幕，而是許多員工和家庭的凝聚。過去幾個月，大家分散在不同地方，現在能再度團聚，對他們來說，是一種安心與歸屬。

針對花蓮馬太鞍溪「堰塞湖溢流」災情，沈煌彬說明，他兌現承諾，捐出2萬元給安得烈食物銀行，請他們幫忙照顧花蓮的災民，「讓這份喜悅化為更多的溫暖」。

花蓮 馬太鞍溪 食物銀行

延伸閱讀

獨／明天恢復營業！台中新光三越整修後內部照曝光 櫃姐淚拜地基主

黃偉哲：台南市民支援花蓮災區親友 研擬補助機制

樺加沙強颱重創花蓮光復鄉 台新新光金偕子公司捐千萬 助重建家園

花蓮災民與家人失聯72小時 台中特搜借手機打給女兒「我平安啦」

相關新聞

獨／明天恢復營業！台中新光三越整修後內部照曝光 櫃姐淚拜地基主

台中新光三越2月氣爆釀嚴重死傷停業至今，台中市政府今准許恢復使用，業者下午宣布明天正式復業。最高興的莫過店裡的櫃哥、櫃姐...

10月復駛！員林幸福巴士停駛9個月 流標11次終於標出去

彰化縣員林市幸福巴士去年底與承包合約到期，市公所接連發包11次都流標，本月邀約終有廠商承攬勞務，預計10月1日恢復行駛，...

台中新光三越明回歸了！「爆紅醫師」兌現承諾 暖捐助花蓮災民

台中新光三越在今年2月發生氣爆，業者經7個多月修復後，明天恢復營業。曾發文「沒有新光三越的日子」爆紅的婦產科名醫沈煌彬今...

彰化復康巴士乘車率大增 民間企業捐車仍一位難求

高齡化社會老年人口增加，復康巴士的需求也大增，目前彰化縣共有80輛復康巴士，每年服務人次約25萬人，不過仍常有民眾抱怨叫...

南瑤宮祈安遶境巡角27日起駕 彰化9鄉鎮市遶境祈福

南瑤宮乙巳年「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動9月27日上午7點將起駕，展開為期9天的巡角活動，預計行經彰化9鄉鎮市、...

好搶手！彰化首座青創基地今揭牌 30席共同創業空間只剩3席

彰化縣第一座共同創業空間的青創基地，今在員林市圓林園揭牌啟用，3間獨立辦公室已出租，30席共同工作空間僅剩3個空位，承租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。