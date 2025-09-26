台中新光三越明回歸了！「爆紅醫師」兌現承諾 暖捐助花蓮災民

台中新光三越在今年2月發生氣爆，業者經7個多月修復後，明天恢復營業。曾發文「沒有新光三越的日子」爆紅的婦產科名醫沈煌彬今PO文表示，手機瞬間被塞滿簡訊，全都傳來同一個好消息「台中新光三越要回歸了」，他也兌現承諾，捐出2萬元給安得烈食物銀行照顧花蓮的災民，讓喜悅化為溫暖。

台中市府今天下午核准申請復業，隨後新光三越公布，明天上午10時30分恢復營業，讓很多新光三越的忠實消費者，都非常開心，

沈煌彬在臉書PO文表示，門診剛結束，手機瞬間被塞滿，40幾通簡訊，全都在傳來同一個好消息，「台中新光三越要回歸了」。這不只是百貨的一次開幕，而是許多員工和家庭的凝聚。過去幾個月，大家分散在不同地方，現在能再度團聚，對他們來說，是一種安心與歸屬。

針對花蓮馬太鞍溪「堰塞湖溢流」災情，沈煌彬說明，他兌現承諾，捐出2萬元給安得烈食物銀行，請他們幫忙照顧花蓮的災民，「讓這份喜悅化為更多的溫暖」。