獨／明天恢復營業！台中新光三越整修後內部照曝光 櫃姐淚拜地基主

台中新光三越2月氣爆釀嚴重死傷停業至今，台中市政府今准許恢復使用，業者下午宣布明天正式復業。最高興的莫過店裡的櫃哥、櫃姐，紛表示終於可以不必再過著領底薪和到處支援的日子，還有櫃姐忍不住落淚，同時祭拜地基主祈求一切平安。

讀者提供新光三越明天開業前的內部照片，從地下二樓到13樓各專櫃已準備就緒；2月發生氣爆的12樓美食街，已修復完成，美食街座椅上也有工作人員正在休息。

不過，部分櫃位明天仍不會營業，店內日本品牌服飾已公告，10月16日才會「reopen（重新開業）」。

多名櫃哥、櫃姐說，226天噩夢終於結束了，不再過著只能領底薪，還要到處跑支援、業績不能算自己的日子，終於可以回到正軌。

新光三越4樓女裝「K組曲」女店長楊雅玲說，專櫃已準備就緒，近日因此睡不好，高興的落下淚，擺了3杯酒祭拜地基主，祈求圓滿、平安；為了感謝顧客，10月4日下午招待客人「法式午茶饗宴」，衷心感謝能重新復業。