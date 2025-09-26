快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／明天恢復營業！台中新光三越整修後內部照曝光 櫃姐淚拜地基主

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中新光三越四樓女裝「K組曲」女店長楊雅玲說，專櫃一切就緒，她高興的落下淚來，18日就已祭拜地基主，今天再加擺3杯酒祭拜，祭求一切圓滿、平安。圖／楊雅玲提供
台中新光三越四樓女裝「K組曲」女店長楊雅玲說，專櫃一切就緒，她高興的落下淚來，18日就已祭拜地基主，今天再加擺3杯酒祭拜，祭求一切圓滿、平安。圖／楊雅玲提供

台中新光三越2月氣爆釀嚴重死傷停業至今，台中市政府今准許恢復使用，業者下午宣布明天正式復業。最高興的莫過店裡的櫃哥、櫃姐，紛表示終於可以不必再過著領底薪和到處支援的日子，還有櫃姐忍不住落淚，同時祭拜地基主祈求一切平安。

讀者提供新光三越明天開業前的內部照片，從地下二樓到13樓各專櫃已準備就緒；2月發生氣爆的12樓美食街，已修復完成，美食街座椅上也有工作人員正在休息。

不過，部分櫃位明天仍不會營業，店內日本品牌服飾已公告，10月16日才會「reopen（重新開業）」。

多名櫃哥、櫃姐說，226天噩夢終於結束了，不再過著只能領底薪，還要到處跑支援、業績不能算自己的日子，終於可以回到正軌。

新光三越4樓女裝「K組曲」女店長楊雅玲說，專櫃已準備就緒，近日因此睡不好，高興的落下淚，擺了3杯酒祭拜地基主，祈求圓滿、平安；為了感謝顧客，10月4日下午招待客人「法式午茶饗宴」，衷心感謝能重新復業。

台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒。圖／讀者提供
新光三越台中店內的日本品牌服飾，已公告10月16日才會「reopen（重新開業）」。圖／讀者提供
新光三越台中店內的日本品牌服飾，已公告10月16日才會「reopen（重新開業）」。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒，曾發生氣爆的12樓美食區有工作人員坐著休息。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒，曾發生氣爆的12樓美食區有工作人員坐著休息。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒。圖／讀者提供
台中新光三越店內從地下二樓到13樓各專櫃一切就緒。圖／讀者提供

氣爆 新光三越 台中市

延伸閱讀

百貨龍頭強勢回歸！七期生活圈千億開發量體同步升溫

中市府核准台中新光三越恢復使用 27日上午10:30復業

台中新光三越復業受關注 市府：待書面資料補齊

台新新光金慶賀新光三越小北門店開幕　祭七大優惠刷卡最高享14.8%回饋

相關新聞

獨／明天恢復營業！台中新光三越整修後內部照曝光 櫃姐淚拜地基主

台中新光三越2月氣爆釀嚴重死傷停業至今，台中市政府今准許恢復使用，業者下午宣布明天正式復業。最高興的莫過店裡的櫃哥、櫃姐...

10月復駛！員林幸福巴士停駛9個月 流標11次終於標出去

彰化縣員林市幸福巴士去年底與承包合約到期，市公所接連發包11次都流標，本月邀約終有廠商承攬勞務，預計10月1日恢復行駛，...

台中新光三越明回歸了！「爆紅醫師」兌現承諾 暖捐助花蓮災民

台中新光三越在今年2月發生氣爆，業者經7個多月修復後，明天恢復營業。曾發文「沒有新光三越的日子」爆紅的婦產科名醫沈煌彬今...

彰化復康巴士乘車率大增 民間企業捐車仍一位難求

高齡化社會老年人口增加，復康巴士的需求也大增，目前彰化縣共有80輛復康巴士，每年服務人次約25萬人，不過仍常有民眾抱怨叫...

南瑤宮祈安遶境巡角27日起駕 彰化9鄉鎮市遶境祈福

南瑤宮乙巳年「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動9月27日上午7點將起駕，展開為期9天的巡角活動，預計行經彰化9鄉鎮市、...

好搶手！彰化首座青創基地今揭牌 30席共同創業空間只剩3席

彰化縣第一座共同創業空間的青創基地，今在員林市圓林園揭牌啟用，3間獨立辦公室已出租，30席共同工作空間僅剩3個空位，承租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。