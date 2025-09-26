聽新聞
0:00 / 0:00
彰化復康巴士乘車率大增 民間企業捐車仍一位難求
高齡化社會老年人口增加，復康巴士的需求也大增，目前彰化縣共有80輛復康巴士，每年服務人次約25萬人，不過仍常有民眾抱怨叫不到車，縣府表示，在民間企業捐贈奧援下，縣府逐年汰換老舊車輛，並透過「不分區、統一專線」、網路訂車系統盼讓長者或行動不便者都叫得到車。
澄谷建設公司及雅得電池公司近日各捐贈一輛逾200萬元復康巴士，澄谷建設與雅得電池董事長李芳銘已累計捐贈復康巴士4輛，去年也捐贈消防局1輛消防車，長期回饋鄉里，彰化縣長王惠美也感謝企業界熱心公益，一起協助改善復康巴士老舊問題。
彰化縣府社會處表示，全縣目前有80輛復康巴士（其中小型78輛、大型2輛），小復康巴士2022年共服務13萬多人次，2023年16萬多人次，2024年已增加到18萬多人次，加上大復康巴士全年服務量約25萬人，逐年增加一、二成乘車率。
不過也有民眾反映常叫不到復康巴士，搭不上車，縣府統計2022年叫不到車人次2692人，2023年3803人，2024年更大增到5679人次，比二年前已增加1倍，顯見搭乘需求量大增。
社會處表示，復康巴士平均使用年限為10年，使用頻率也遠高於一般車輛，維修費用逐年增加，縣府團隊與民間力量合作下，2019年至今已累計汰換79輛復康巴士，未來也希望民間企業能持續捐贈，讓行動不便的長輩和身心障礙朋友透過便捷的復康巴士服務能享有平等的社會參與權。
不過有車也要有人開，而且某些時段比較熱門的確有一位難求情況，縣府也希望透過出「不分區、統一專線」、復康巴士預約專線（04）8830330，網路搜尋「8830330」進入復康巴士訂車系統，或加入LINE官方帳號「彰化縣小型復康巴士」完成綁定預約，統一調度讓資源分配更公平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言