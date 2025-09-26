彰化復康巴士乘車率大增 民間企業捐車仍一位難求

高齡化社會老年人口增加，復康巴士的需求也大增，目前彰化縣共有80輛復康巴士，每年服務人次約25萬人，不過仍常有民眾抱怨叫不到車，縣府表示，在民間企業捐贈奧援下，縣府逐年汰換老舊車輛，並透過「不分區、統一專線」、網路訂車系統盼讓長者或行動不便者都叫得到車。

澄谷建設公司及雅得電池公司近日各捐贈一輛逾200萬元復康巴士，澄谷建設與雅得電池董事長李芳銘已累計捐贈復康巴士4輛，去年也捐贈消防局1輛消防車，長期回饋鄉里，彰化縣長王惠美也感謝企業界熱心公益，一起協助改善復康巴士老舊問題。

彰化縣府社會處表示，全縣目前有80輛復康巴士（其中小型78輛、大型2輛），小復康巴士2022年共服務13萬多人次，2023年16萬多人次，2024年已增加到18萬多人次，加上大復康巴士全年服務量約25萬人，逐年增加一、二成乘車率。

不過也有民眾反映常叫不到復康巴士，搭不上車，縣府統計2022年叫不到車人次2692人，2023年3803人，2024年更大增到5679人次，比二年前已增加1倍，顯見搭乘需求量大增。

社會處表示，復康巴士平均使用年限為10年，使用頻率也遠高於一般車輛，維修費用逐年增加，縣府團隊與民間力量合作下，2019年至今已累計汰換79輛復康巴士，未來也希望民間企業能持續捐贈，讓行動不便的長輩和身心障礙朋友透過便捷的復康巴士服務能享有平等的社會參與權。