南瑤宮祈安遶境巡角27日起駕 彰化9鄉鎮市遶境祈福
南瑤宮乙巳年「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動9月27日上午7點將起駕，展開為期9天的巡角活動，預計行經彰化9鄉鎮市、遶行近百個角頭，10月5日回鑾，今天先舉行起駕前夕的「謝天台」祭典，祈求庇佑此次遶境巡角過程平安圓滿。
遶境主委、彰化市長林世賢表示，縣定古蹟南瑤宮已有287歷史，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等問題，自2023年6月起展開百年來最全面性的修復工程，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，而舉辦祈安遶境巡角活動。
林世賢說，感謝十會媽各角頭對南瑤宮百年大整修工程的支持，這項工程不僅是為了修復一座建築，更是為了傳承深厚的信仰與文化。全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底即將竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」儀式；隨後二期的彩繪修復工程也將啟動，期盼十會媽各角頭信眾能持續參與，共同見證並協力促成這份百年的傳承重任。
這次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」出巡，將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣9個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，更強化彰化媽與地方信眾、各媽會之間的緊密情誼。
巡角活動在第9天10月5日下午彰化媽聖駕將遶境彰化市區，將由贊助單位組成14輛「傳統真人藝閣」車隊，迎接彰化媽回鑾，藝閣車隊沿途將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾，兌換的禮品包括精品蓮蓬頭、電視機、帽子、包包、襪子、藥妝面膜、木瓜牛奶、生鮮龍蝦、文創錢包等，獎品相當豐富。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言