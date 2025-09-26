南瑤宮祈安遶境巡角27日起駕 彰化9鄉鎮市遶境祈福

南瑤宮乙巳年「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動9月27日上午7點將起駕，展開為期9天的巡角活動，預計行經彰化9鄉鎮市、遶行近百個角頭，10月5日回鑾，今天先舉行起駕前夕的「謝天台」祭典，祈求庇佑此次遶境巡角過程平安圓滿。

遶境主委、彰化市長林世賢表示，縣定古蹟南瑤宮已有287歷史，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等問題，自2023年6月起展開百年來最全面性的修復工程，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，而舉辦祈安遶境巡角活動。

林世賢說，感謝十會媽各角頭對南瑤宮百年大整修工程的支持，這項工程不僅是為了修復一座建築，更是為了傳承深厚的信仰與文化。全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底即將竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」儀式；隨後二期的彩繪修復工程也將啟動，期盼十會媽各角頭信眾能持續參與，共同見證並協力促成這份百年的傳承重任。

這次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」出巡，將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣9個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，更強化彰化媽與地方信眾、各媽會之間的緊密情誼。