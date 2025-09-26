好搶手！彰化首座青創基地今揭牌 30席共同創業空間只剩3席

彰化縣第一座共同創業空間的青創基地，今在員林市圓林園揭牌啟用，3間獨立辦公室已出租，30席共同工作空間僅剩3個空位，承租的青年創業者可把這裡作為公司及商業登記地點，先前公司及商業登記地為住家的，將遷移到青創基地，10月起營運。

縣長王惠美主持揭牌儀式，立法委員謝衣鳯及員林區的縣議員凃俊任、張錦昆、張欣倩、劉惠娟、曹嘉豪，及員林市代理市長賴致富、各級民代和地方仕紳與會。揭牌後王惠美參觀獨立辦公室、共同工作空間之後表示，縣政府不僅規畫青創基地，後續將開辦創業課程、專家輔導與各種創業活動以協助青年創業。

王惠美說，縣政府打造青年創業友善空間，北彰化有N型未來學院，南彰化設在圓林園，圓林園青創基地有兩種辦公環境，還有交誼區、會議室、茶水間等完善設施，青年創業者進駐可激盪異業跨界合作的火花，展現青年創業的多元能量。

圓林園青創基地的獨立辦公室只有3間，每間可容納4人同時工作，月租2千元，相當搶手，有12組青創者申請承租，縣政府評選出圓水工作室、沐田地政事務所、嘉點事業有限公司進駐；共同工作空間30個席位，每席月租500元，已出租27席，僅剩3個空位。