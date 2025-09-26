聽新聞
好搶手！彰化首座青創基地今揭牌 30席共同創業空間只剩3席
彰化縣第一座共同創業空間的青創基地，今在員林市圓林園揭牌啟用，3間獨立辦公室已出租，30席共同工作空間僅剩3個空位，承租的青年創業者可把這裡作為公司及商業登記地點，先前公司及商業登記地為住家的，將遷移到青創基地，10月起營運。
縣長王惠美主持揭牌儀式，立法委員謝衣鳯及員林區的縣議員凃俊任、張錦昆、張欣倩、劉惠娟、曹嘉豪，及員林市代理市長賴致富、各級民代和地方仕紳與會。揭牌後王惠美參觀獨立辦公室、共同工作空間之後表示，縣政府不僅規畫青創基地，後續將開辦創業課程、專家輔導與各種創業活動以協助青年創業。
王惠美說，縣政府打造青年創業友善空間，北彰化有N型未來學院，南彰化設在圓林園，圓林園青創基地有兩種辦公環境，還有交誼區、會議室、茶水間等完善設施，青年創業者進駐可激盪異業跨界合作的火花，展現青年創業的多元能量。
圓林園青創基地的獨立辦公室只有3間，每間可容納4人同時工作，月租2千元，相當搶手，有12組青創者申請承租，縣政府評選出圓水工作室、沐田地政事務所、嘉點事業有限公司進駐；共同工作空間30個席位，每席月租500元，已出租27席，僅剩3個空位。
縣政府青年發展處指出，承租辦公室、共同工作空間的租約至少1年，可展延至3年，承租的青創者先前在家創業或租屋當辦公室，面臨家裡辦公常被家人活動干擾，另租辦公室的租金所費不貲，且登記為商業和公司的住家房屋稅升級，搬到青創基地以上問題迎刃而解。
