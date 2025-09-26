快訊

南投茶博登場！白天品茶香、晚上看國慶焰火 10月雙重嘉年華炒熱南投

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華站上DJ混音台，國慶日當晚將以音樂炒熱國慶焰火氣氛。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華站上DJ混音台，國慶日當晚將以音樂炒熱國慶焰火氣氛。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會10月4日至12日在南投中興新村登場，今年茶博邁入第15年，結合首度在南投施放的國慶焰火，縣府推出「白天逛茶博、晚上看焰火」雙重饗宴。縣長許淑華今天邀請全國民眾把握10月假期，來南投品茶、賞焰火，共享節慶氛圍。

南投縣政府今天舉辦南投茶博記者會，由南投民族舞蹈團帶來精采茶舞表演，知名DJ MR.GIN指導許淑華操作DJ混音台，示範焰火晚會將搭配的電音版南投縣歌片段，並透過大螢幕播放3分鐘焰火模擬動畫，讓與會來賓搶先預覽視覺與音樂的震撼效果。

許淑華指出，今年茶博展期長達9天，共設35個展售館、超過300個攤位，內容推陳出新，涵蓋茶葉、茶器、茶飲、手工點心等多元產品，並安排10場大型活動，包括開幕當天的一心二夜演唱會、千人茶宴、擂茶體驗及茶會互動活動。新增「茶山」與「六步製茶」茶文化遊戲場，讓孩子在遊戲中認識茶葉生產與製茶流程，寓教於樂。

國慶焰火將於10月10日晚間8時在縣會展中心施放，共3萬2393發，施放時間約40分鐘。今年焰火首度引入雙DJ現場混音，由亞洲百大DJ妖嬌與DJ MR.GIN聯手演出，音樂節奏與焰火同步展現。縣府設置高處觀賞點，並提供六條接駁路線，涵蓋南投、草屯與名間，茶博會場及會展中心同步轉播，確保遊客無論身處何地都能共享國慶盛況。

茶博期間每日提供免費接駁，除了中興新村接駁車路線外，為因應國慶焰火，更新增草屯草鞋墩觀光夜市及名間鄉豬事文化園區三條接駁線直達會場，呼籲民眾善用接駁車及公共運輸，減少交通壅塞，並提醒遊客注意活動安全。

此外，10月假期南投縣推出「南投旅遊好康月」，結合住宿、餐飲、景點優惠及抽獎活動，消費滿500元即可參加特斯拉電動車摸彩，吸引全國民眾前來旅遊。縣府強調，茶博與焰火活動不僅展示南投茶文化魅力，也將帶動地方觀光與消費，營造兼具文化、娛樂與休閒的節慶氛圍。

南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，縣長許淑華邀請各縣市民眾到南投喝好茶。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，縣長許淑華邀請各縣市民眾到南投喝好茶。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，縣長許淑華邀請各縣市民眾到南投喝好茶。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，縣長許淑華邀請各縣市民眾到南投喝好茶。圖／南投縣政府提供

南投縣 國慶焰火 許淑華

