確定了！新光三越台中中港店9月27日復業見客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台中中港店確定於9月27日起復業。圖/台中市政府提供
新光三越台中中港店確定於9月27日起復業。圖/台中市政府提供

新光三越台中中港店確定可於9月27日開始復業！台中市政府都發局下午發布訊息指出，經進行審查後，新光三越中港店准予恢復使用。

新光三越力拚台中中港店月底回歸，之前也傳出復業日期可望於9月27日。但直至今日中午新光三越都還無法確認是否能等到台中市政府點頭，就在剛剛終於等到台中市府同意的消息。

新光三越表示，台中中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，各樓層已經由相關專業技師(單位)簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，並依規申請恢復使用，今日已由都發局審核後通過復業核可，預計9月27日正式恢復營運。

為了重聚的這一天，新光三越以「新店規格」重啟規劃進行整建修復、穩步踏實做好各項盤點更新，依規通過多方專業安全檢驗，以更安心、放心的購物環境再次迎接各位朋友的到來。

台中市政府都市發展局今下午發出訊息表示，查新光三越百貨中港店完成室內裝修、變更使用及整建修復經各專業技師簽證、第三方公正單位認證及都發局委託的第四方專業機構分層勘驗完成，前依規於9月18日備齊文件向都發局提送恢復使用申請，經台中市政府各機關(都發局、消防局、經發局等)進行審查後，確認符合各權責法令規定及程序，於9月26日准予恢復使用。

新光三越確定9月27日台中店復業後，發給全台425萬會員的一封信。圖/摘自新光三越官網
新光三越確定9月27日台中店復業後，發給全台425萬會員的一封信。圖/摘自新光三越官網

