氣爆事件逾半年 台中新光三越27日正式回歸

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台中新光三越今年2月發生氣爆事件，距今已超過七個月，26日經都發局核准，確定於9月26日恢復使用，預計於27日恢復營運。

新光三越表示，感謝各界在這段時間的關注，為了重聚的這一天，新光三越以「新店規格」重啟規劃進行整建修復、穩步踏實做好各項盤點更新，依規通過多方專業安全檢驗，以更安心、放心的購物環境再次迎接各位朋友的到來。

台中市政府表示，查新光三越百貨(中港店)完成室內裝修、變更使用及整建修復經各專業技師簽證、第三方公正單位認證及都發局委託的第四方專業機構分層勘驗完成，前依規於9月18日備齊文件向都發局提送恢復使用申請，經台中市政府各機關(都發局、消防局、經發局等)進行審查後，確認符合各權責法令規定及程序，於9月26日准予恢復使用。

台中新光三越去年營收258.3億元、年增0.1%，續創新高，14度蟬聯全台百貨「店王」。

然而，台中新光三越發生氣爆事件以來，遭市府勒令停業，嚴重衝擊業績表現，累計前八月營收50.3億元，年減幅度達65%，也影響全台新光三越整體業績約20%。

26日適逢台南小北門店正式開幕，再加上台中中港店復業塵埃落定，為新光三越帶來兩個好消息，對下半年營運升溫頗有助益。

受惠10月多個連假、周年慶助攻，再加上政府普發現金政策實施，大幅提升民眾消費力，也為台中新光三越業績注入活水。

南投茶博登場！白天品茶香、晚上看國慶焰火 10月雙重嘉年華炒熱南投

南投世界茶業博覽會10月4日至12日在南投中興新村登場，今年茶博邁入第15年，結合首度在南投施放的國慶焰火，縣府推出「白...

睽違7個半月重新開業！台中新光三越明恢復營業 壓線趕上新光周年慶

新光三越百貨台中店今年2月13日遭遇氣爆，停業至今超過半年，台中市政府稍早宣布，新光完成各樓層修復工作，也符合法定程序，...

確定了！新光三越台中中港店9月27日復業見客

新光三越台中中港店確定可於9月27日開始復業！台中市政府都發局下午發布訊息指出，經進行審查後，新光三越中港店准予恢復使用...

中市府核准台中新光三越恢復使用 27日上午10:30復業

台中市政府26日下午宣布，查新光三越百貨(中港店)完成室內裝修、變更使用及整建修復經各專業技師簽證、第三方公正單位認證及...

要回來了！氣爆後停業 新光三越台中店獲市府核准恢復使用

新光三越百貨台中店今年2月13日氣爆後停業至今，業者已完成各樓層修繕，也經過市府勘驗合格，力拚明天復業趕上新光周年慶，原...

抗議中捷藍線補助款遭砍96% 中市議員嗆交長陳世凱「台中陳世美」

台中捷運藍線今年開工，市府原本申請明年中央補助款42億元，卻被刪減到剩1.68億元，市長盧秀燕不滿表示「非常不道德」。國...

