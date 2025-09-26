穩定發電、維護生態 台電明潭水庫放流萬尾魚苗

明潭發電廠以日月潭水源作為抽蓄式水力發電，為減少水庫螺貝類生長而影響發電，明潭發電廠今天在明潭水庫放流8000尾烏鰡、3400尾草魚苗；電廠提醒民眾勿隨意放生外來魚種。

維護明潭下池水庫水域生態環境、減少貝類生長而影響取水發電，台灣電力股份有限公司明潭發電廠今天在明潭下池水庫放流約1萬1000多尾魚苗，包含烏鰡、草魚等，是經挑選可淨化水質、適合水庫環境，台電公司盼透過魚苗放流，讓水庫生態更豐富、水質更清澈。

魚苗放流活動由明潭兼大觀發電廠長張天瑞主持，民進黨南投縣議員王秋淑等人出席，張天瑞表示，明湖、明潭抽蓄水力發電計畫，是台電公司對於電力系統尖峰、離峰差異大，為提高電力系統整體效率而規劃。

張天瑞說，大觀發電廠民國79年起，每年固定在日月潭放流魚苗，有助平衡日月潭生態，明潭發電廠也從83年起在明潭下池水庫放流魚苗，其中烏鰡專吃螺貝類，可減少附著水工設備，進而影響取水發電。

張天瑞說，台電除確保電力供應無虞，也致力敦親睦鄰、保護生態，呼籲勿放生不屬於明潭、日月潭水庫、水里溪流域魚類，以維護生態平衡；另外，明潭水庫是抽蓄水力發電下池，水位高低落差可達10、20公尺，為維護安全，勿在明潭水庫從事水上活動。