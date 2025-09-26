台中郵局400份月餅贈獨居長者 全成志工送到家

快訊

中央社／ 台中26日電

中秋節即將到來，台中郵局捐贈400份月餅分享社區獨居老人，財團法人全成社會福利基金會今天表示，出動35名社區訪視志工充當宅配員，趕在中秋節前將愛心送到長者手中。

台中郵局為善盡企業社會責任，逢年過節皆號召工商團體及個人發揮愛心，這次響應政府協助弱勢團體支持庇護工場政策，向喜憨兒庇護工場購買中秋月餅禮盒送給社區身心障礙者及獨居老人，祝賀中秋節快樂。

76歲的陳姓老翁看到訪視人員到家送月餅害羞又開心，他表示，因獨自居住，吃月餅應景已是很多年前了。

照顧臥床老伴多年的美英阿嬤是雙老家庭，當訪視員提著精緻的盒裝月餅和物資進入家中，阿嬤感謝說，這是今年獲得的第一份中秋祝福，非常謝謝大家的善心，有人關心真好。

全成基金會透過新聞稿說明，承接台中市政府獨居老人關懷訪視及電話問安服務，媒合社區志工定期至獨居老人家中訪視問安，關注海線9行政區包括大安、外埔、大甲、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚及烏日區等長者居住安全及日常生活所需資源連結。

全成基金會主任郭姿秀表示，協助獨居老人能在熟悉的社區持續居住、開啟愛的流動與營造善循環，是身為社區一分子的共同責任，守護獨老即是守護未來的自己，這並非口號，而是需要大家共同來創造。

郭姿秀說，全成基金會這次獲台中郵局捐贈400份月餅，分享給社區獨居老人歡慶中秋。為讓這份祝賀禮能在中秋節前送達，讓獨居老人感受到來自社會的祝福與關心，共有35名社區訪視志工趕在中秋節前充當宅配員，投入發送的行列。

獨居老人 中秋節 月餅

