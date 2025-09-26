快訊

台中新光三越復業受關注 市府：待書面資料補齊

中央社／ 台中26日電
台中新光三越外牆維修即將進入倒數階段，規劃在9月底復業。圖／聯合報資料照片
外界關心新光三越台中中港店能否在27日復業。台中市政府今天表示，新光三越申請建物恢復使用的書面資料尚未齊全，業者6、8月想分層營業未獲允許，強調公共安全為最重要考量。

新光三越2月13日發生氣爆案後暫停營業，目前已完成分層進貨作業，只等台中市政府都市發展局審查通過「恢復使用計畫」，就能重新復業。許多消費者收到廠商簡訊，新光三越台中中港店將在9月27日回歸。

台中市議會今天召開定期會進行施政報告，國民黨市議員黃佳恬質詢，民眾期待新光三越早日復業，不過包括外牆結構、升降機、消防、瓦斯水電空調等相關使用許可，市府必須嚴格把關。

都發局長李正偉答詢時表示，要求新光三越外牆結構、升降設備、瓦斯、消防、機電等8大項全部都要檢查。目前第三、第四公正單位查驗完成，但業者相關檢查的書面報告，尚有書件尚未齊全。他到市議會備詢前尚未同意建物恢復使用。

李正偉說明，新光三越本只需要修復受損的樓層，但市府要求比原本的法律更嚴格，要求新光三越整棟修復、檢修，包含變更使用跟室內裝修。另外，業者本希望提前營業，在6、8月時申請分層營業，市府未允許。

