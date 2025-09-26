南投10月4日至12日茶博會 逢國慶焰火錦上添花

快訊

中央社／ 南投縣26日電

南投世界茶業博覽會10月4日到12日登場，其中10日逢國慶焰火施放，南投縣政府今天邀全國遊客到南投品好茶、賞焰火，並籲多搭接駁車到焰火活動主場地南投縣農工商會展中心。

國慶焰火在南投市貓羅溪畔施放，投縣府今天辦「舌來韻轉」茶博會、國慶焰火聯合記者會，投縣府估今年遊客將超越去年97萬人次、達100萬人次。

投縣府表示，茶博會大型活動包含一心二夜演唱會、千人茶宴、千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐與千人手搖飲等，還有「茶山」、「六步製茶」茶文化遊戲場，讓孩子遊戲中學製茶；展售場館位置雖異動，仍維持35個展區、超過300個攤位。

投縣府說，國慶焰火首度在南投辦，10月10日晚間8時施放3萬2393發、時間約40分鐘，分12段主題，首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙、夜間照明彈，綻放時如彩墨畫卷般絢麗，同時不同以往搭配交響樂，將以雙DJ現場混音，呈現別開生面的焰火音樂派對。

投縣府表示，為分散觀賞人潮，南投市易經大學、旺來產業園區設高處觀賞點，會展中心、茶博會場同步轉播焰火，10月10日加強交通疏導，中午12時起管制周邊道路，並設6條接駁路線，可在茶博會場搭接駁車到焰火主場地，或從南投市、草屯鎮或名間鄉接駁站轉乘入場，可多利用接駁車或公共運輸以免塞車。

南投縣農 國慶焰火

