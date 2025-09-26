快訊

抗議中捷藍線補助款遭砍96% 中市議員嗆交長陳世凱「台中陳世美」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨議員黃佳恬批評，中央大砍藍線補助款96%，陳世凱卻坐視不管，是「台中陳世美」。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員黃佳恬批評，中央大砍藍線補助款96%，陳世凱卻坐視不管，是「台中陳世美」。記者陳敬丰／攝影

台中捷運藍線今年開工，市府原本申請明年中央補助款42億元，卻被刪減到剩1.68億元，市長盧秀燕不滿表示「非常不道德」。國民黨議員黃佳恬今天在議會再嗆聲，說交通部長陳世凱受台中栽培卻坐視不管，形同戲曲中忘恩負義的「陳世美」，稱他「台中陳世美」。

台中市議會今天施政總報告，黃佳恬質詢表示，中捷藍線歷經數十年，今年終於迎來開工，即使工期順利，也要蓋10年才能通車，但賴清德總統大砍明年補助款96%，讓台中無法順利完成捷運，等於砍掉台中的未來。

黃佳恬點名陳世凱，指出陳當年在東海大學政治系求學，從政後也獲得台中人支持，2010年首度參選市議員就獲最高票當選，之後兩度參選立委，受到台中的栽培，卻沒有為台中說一句話；大家都聽過「陳世美」，當上大官後拋棄結髮妻子，陳世凱就是台中陳世美，忘恩負義、薄情寡義。

捷運工程局指出，藍線初估總經費1615億元，中央約須分攤45%，地方55%，市府今年2月提報藍線建設計畫，申請明年度補助款42.1億元，交通部今年4月同意全數核列，然日前核列數僅1.68億元，缺額超過40億元，將嚴重影響工程推進。

陳世美是傳統戲曲中的虛構人物，常見於「包公案」相關故事，是傳統文化中「負心漢」的代名詞。陳是北宋時代書生，其妻秦香蓮一肩扛起家計，供丈夫讀書赴京趕考，但陳世美考上狀元被皇帝欽點為駙馬就拋棄妻子；秦找到包拯告狀，最後包請出尚方寶劍，以龍頭鍘處死陳世美。

交通部長陳世凱出身台中，曾擔任台中市議員，也選過2屆台中區立委。聯合報系資料照
交通部長陳世凱出身台中，曾擔任台中市議員，也選過2屆台中區立委。聯合報系資料照

台中捷運 陳世凱 補助款 盧秀燕

