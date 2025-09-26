海線首座清水國民兒童運動中心30日試營運 首周全館免費開放

海線民眾期盼已久的清水國民暨兒童運動中心，終於要在9月30日起至10月6日展開7天的免費試營運，邀請市民攜家帶眷共同體驗全新運動空間，台中市運動局表示，面對居民關心的收費問題，國兒運中心的費用親民，好處在於不用綁會員，民眾可以隨時單次進場繳費，不受民間健身房綁約壓力，目前游泳池使用1次100元、健身房每半小時50元、羽球場尖峰時間每小時350元、離峰280元。

台中市議長張清照實際體驗設施後，連聲稱贊未來看好清水國兒運中心，不只體適能中心占地夠大，100多項設施能有效率服務市民需求，特別是綜合球場服務多元，能提供籃球、羽球及最近很夯的匹克球，加上8水道的溫水游泳池及水療設備以烤箱加蒸汽室，應能服務海線各種運動民眾的需求，希望10月7日試營運後馬上開始正式營運。

運動局長游志祥表示，清水國兒運是海線首座，擁有六大核心運動設施的現代化運動中心，市府投入6億4千萬元打造，重啟延宕超過10年的清水運動休閒公園計畫，全棟建築樓高四層、總樓地板面積達3786坪，挑高明亮的空間設計搭配多元設施，周邊更與港區藝術中心、台中海洋館及三井OUTLET串聯，形成海線運動文化生活圈。

室內設施包括溫水游泳池，配備蒸氣室、烤箱、SPA池；三樓體適能中心擁有超過150台運動器材、飛輪教室、韻律教室及可容納8面羽球場的綜合球場；四樓設有撞球室、桌球室、拳擊教室，並附設戶外五人制棒球場及曲棍球場；除各項單次收費親民外，針對運動健身常客，目前也有販售月卡，特別是女性購買將享40天使用期，館方表示，是考量女性每月生理期，無法下池使用游泳池等設施，因此可使用天數故延長到40天。