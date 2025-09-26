台中新光三越明天能不能開幕？市府：希望業者法定時間內補件

新光三越百貨台中店今年2月13日氣爆後停業至今，業者已完成各樓層修繕，也經過市府勘驗合格，力拚明天復業趕上新光周年慶，不過市府表示仍有部分資料尚待補齊。都市發展局今天重申，以最嚴格標準把關，也盼業者在法定時間內補件，以利審查。

新光三越台中店加快復業進度，已完成全樓層內部修繕、室內裝修與天然氣瓦斯等各項整修，委託第三方公正單位台中市建築學會查驗合格，市府也委託第四方公證單位台灣公安學會，9月18日勘驗合格備查，新光19日申請恢復使用。

市議會今天施政總報告，國民黨議員黃佳恬詢問，網路消息風傳新光三越明天開幕，目前各項工安問題是否都已解決？都發局長李正偉回應，各樓層結構、設施、消防瓦斯空調等等都已勘驗合格，但相關檢查的書面報告尚不齊全，已請新光三越補件。

李正偉表示，市府對新光三越的審核比原本的法令更嚴格，要求整棟檢修，新光三越原本希望8月時先讓非氣爆事故地點的10樓以下復業，市府拒絕，表示必須要整棟安全才可復業；檢查項目也包含外牆結構、升降機、消防設施等8大項目，並經第三、第四方單位認證。

李正偉指出，目前新光三越硬體設施均已合格，但新光申請恢復使用時，並未附上部分勘驗文件，只要補齊全部資料且符合法令，市府就會准予恢復使用；至於是否能趕上明天新光周年慶，李無法代替新光保證，只表示希望新光盡快補件，後續公文往返也須要作業時間。