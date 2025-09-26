快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨灌垮葡萄園！南投巨峰葡萄裂果掉滿地 農民心血泡湯盼救助

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
7月28日連續七天豪大雨，造成南投縣巨蜂葡萄受損嚴重，農業部啟動現金救助，幫助農民度過困境。圖／南投縣政府提供
7月28日連續七天豪大雨，造成南投縣巨蜂葡萄受損嚴重，農業部啟動現金救助，幫助農民度過困境。圖／南投縣政府提供

7月28日西南氣流挾帶龐大水氣，為中南部帶來連續7天豪大雨，南投縣葡萄產區首當其衝，巨峰葡萄損失慘重。農業部24日公告，南投縣依「農業天然災害救助辦法」第6條啟動現金救助，受災農民須於9月25日至10月13日期間，備齊相關文件，向所在地公所提出申請。

這場豪雨雨勢猛烈、範圍廣泛，南投縣山區道路多處坍方，溪流暴漲，農田被洪水淹沒，部分葡萄園因地勢低窪泡水數日，枝葉枯黃、果粒裂開甚至落果，導致收成大幅減少。

南投縣葡萄栽培面積約三百多公頃，居全台第四位，主要分布在信義、水里、草屯及竹山等鄉鎮，其中以信義、水里最多，品種以巨峰葡萄為主。南投葡萄品質優異，長年為消費者首選；如今卻因連日豪雨，許多農民辛苦心血毀於一旦。

「看著葡萄一顆顆裂開掉落，真的很心痛，今年的收入幾乎全沒了。」水里鄉陳姓農民無奈表示，過去靠葡萄養家，如今面臨嚴重損失，只能盼望救助金趕快到位，暫時度過難關。

縣府農業處表示，符合「農業天然災害救助辦法」的農民，若損害率達20%以上，可依救助額度申請補助；未達20%則不予救助。本次救助項目為果樹，每公頃補助金額10萬2000元，全縣皆適用。

農業處提醒，申請時須檢附地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，並請務必把握期限。相關作業程序與時限，皆依農業天然災害救助辦法第12條規定辦理。

農民 災害

延伸閱讀

南投擬蓋焚化爐 環團反對、居民問垃圾如何處理

南投垃圾量6年翻倍縣府推焚化爐解方 環團質疑茶鄉變「毒茶葉」

颱風重創花蓮 國慶活動記者會宣布捐助花蓮風災

影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

相關新聞

抗議中捷藍線補助款遭砍96% 中市議員嗆交長陳世凱「台中陳世美」

台中捷運藍線今年開工，市府原本申請明年中央補助款42億元，卻被刪減到剩1.68億元，市長盧秀燕不滿表示「非常不道德」。國...

台中新光三越明天能不能開幕？市府：希望業者法定時間內補件

新光三越百貨台中店今年2月13日氣爆後停業至今，業者已完成各樓層修繕，也經過市府勘驗合格，力拚明天復業趕上新光周年慶，不...

影／台中新光三越將重新開幕 警防周年慶車潮違規喊話：取締不手軟

台中新光三越歷經2月的氣爆死傷意外，經館方密集修復後，網路近期更不斷傳出即將重新開幕消息，但均未被證實，加上台中大遠百迎...

海線首座清水國民兒童運動中心30日試營運 首周全館免費開放

海線民眾期盼已久的清水國民暨兒童運動中心，終於要在9月30日起至10月6日展開7天的免費試營運，邀請市民攜家帶眷共同體驗...

豪雨灌垮葡萄園！南投巨峰葡萄裂果掉滿地 農民心血泡湯盼救助

7月28日西南氣流挾帶龐大水氣，為中南部帶來連續7天豪大雨，南投縣葡萄產區首當其衝，巨峰葡萄損失慘重。農業部24日公告，...

延宕6年解套了！台中南屯文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟94億得標

位於台中市南屯區的文山焚化廠使用近30年，興建營運移轉BOT案經歷多次流標，延宕6年。環保局說，BOT案完成綜合評審，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。