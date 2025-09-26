豪雨灌垮葡萄園！南投巨峰葡萄裂果掉滿地 農民心血泡湯盼救助

7月28日西南氣流挾帶龐大水氣，為中南部帶來連續7天豪大雨，南投縣葡萄產區首當其衝，巨峰葡萄損失慘重。農業部24日公告，南投縣依「農業天然災害救助辦法」第6條啟動現金救助，受災農民須於9月25日至10月13日期間，備齊相關文件，向所在地公所提出申請。

這場豪雨雨勢猛烈、範圍廣泛，南投縣山區道路多處坍方，溪流暴漲，農田被洪水淹沒，部分葡萄園因地勢低窪泡水數日，枝葉枯黃、果粒裂開甚至落果，導致收成大幅減少。

南投縣葡萄栽培面積約三百多公頃，居全台第四位，主要分布在信義、水里、草屯及竹山等鄉鎮，其中以信義、水里最多，品種以巨峰葡萄為主。南投葡萄品質優異，長年為消費者首選；如今卻因連日豪雨，許多農民辛苦心血毀於一旦。

「看著葡萄一顆顆裂開掉落，真的很心痛，今年的收入幾乎全沒了。」水里鄉陳姓農民無奈表示，過去靠葡萄養家，如今面臨嚴重損失，只能盼望救助金趕快到位，暫時度過難關。

縣府農業處表示，符合「農業天然災害救助辦法」的農民，若損害率達20%以上，可依救助額度申請補助；未達20%則不予救助。本次救助項目為果樹，每公頃補助金額10萬2000元，全縣皆適用。

農業處提醒，申請時須檢附地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，並請務必把握期限。相關作業程序與時限，皆依農業天然災害救助辦法第12條規定辦理。