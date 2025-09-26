彰化圓林園青創基地啟用 提供辦公空間助青年創業

彰化圓林園青創基地今天揭牌，基地設有3間獨立辦公室及30席共同工作空間，目前已有地政事務所及設計工作室等進駐，共同工作空間也已完成招募，期盼成為青年創業核心舞台。

圓林園青創基地位於彰化員林市圓林園滯洪池生態公園，原本作為咖啡廳出租，租約到期後由縣府回收進行室內裝修，設立圓林園青創基地，提供青年創業初期所需辦公室與工作空間。

根據彰化縣政府青年發展處提供資料，圓林園青創基地設有3間4坪大的獨立辦公室、30席供自由工作者共同工作空間、交誼區及會議室。青發處先前對外招募，並於今天舉行揭牌典禮。

參加揭牌典禮的彰化縣長王惠美表示，設立圓林園青創基地，展現縣府對青年創業的支持，希望藉由低成本、設施完善的辦公環境，減輕青年創業初期的壓力，讓更多好點子在彰化萌芽茁壯。

青發處指出，3間獨立辦公室已由地政事務所等3個團隊進駐，30席共同工作空間也已順利完成招募，未來也將透過課程與創業輔導等措施，讓青年創業不孤單。