聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中南屯區文山焚化廠。圖／台中市環保局提供
位於台中市南屯區的文山焚化廠使用近30年，興建營運移轉BOT案經歷多次流標，延宕6年。環保局說，BOT案完成綜合評審，最優申請人「台泥達環文山合作聯盟」以投資94億3200萬元，遠超過最低門檻得標，預計最快2029年首座新爐完工，垃圾處理量大幅提升50%。

環保局指出，文山焚化廠改BOT引入民間投資，不僅將焚化爐汰舊換新，更發展再生能源，完工每日垃圾處理量將從600噸大幅提升至900噸，提高50%，且各項空氣汙染物減量達44%至90%，再生能源發電效率更由15%提升至25%以上。

文山焚化廠BOT案22日召開甄審委員會辦理綜合評審，經3家合格申請人簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「台泥達環文山合作聯盟」，該申請人承諾投資金額94億3200萬元，高於招商公告要求最低投資金額85億7400億元，機關委託廢棄物處理費未稅每噸914元，也低於招商公告之未稅每噸1015元。

環保局長陳宏益指出，台泥達環文山合作聯盟提出的廢棄物處理費未稅每噸914元，雖然不是最低，但該廠商是文山焚化廠現行的操作廠商，為法商，是國際最大家廢棄物處理業者，提出設備條件最優，是三菱重工廠牌設備，因此獲得審委會青睞。

此次綜合評審同時評定次優申請人為「日鼎循環經濟投資控股股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議（簽）約，將可洽次優申請人接續辦理。

市府說明，投資成本部分，市府無須一次性編列大筆預算興建焚化爐興建，只需與目前相方式編列每噸垃圾處理費用給廠商，未來每噸垃圾交付給廠商的費用，與最近3年內其他同樣投資模式蓋新爐的縣市相比，台中花費單價中間合理，且30年後促參合約期滿，該焚化廠將歸市府所有，可持續自主處理台中市的垃圾。

再生能源 環保局長 BOT 廢棄物 焚化爐

延宕6年解套了！台中南屯文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟94億得標

