影／台中新光三越將重新開幕 警防周年慶車潮違規喊話：取締不手軟

台中新光三越歷經2月的氣爆死傷意外，經館方密集修復後，網路近期更不斷傳出即將重新開幕消息，但均未被證實，加上台中大遠百迎來周年慶，警方預期周邊將吸引大量人、車潮，重申館方停車場已滿時，禁止車輛暫停在車道排隊，若勸導不聽將連續開單舉發，絕不手軟。

台中第六分局指出，大遠百、新光三越的停車場出入口同樣位於市政北七路，往往假日館內停車場滿場，車輛常沿市政北七路、惠中路一段排隊等待，甚至回堵至台灣大道，釀交通大亂。

為防堵亂象，交通局已於市政北七路、惠中路口設明顯告示牌，標示「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」；警方也說，若駕駛不聽勸導，仍佔用車道或停等於路口、行人穿越線，將依道路交通管理處罰條例連續舉發，絕不手軟。

警方表示，疏導作法則規畫在假日尖峰時段，視現場車流啟動「斷流管制」，一旦市政北七路車輛已回堵至惠中路或台灣大道慢車道，警方將禁止惠中路一段車輛左、右轉進入市政北七路，改由直行疏散，確保主幹道暢通，另調派警力、義交到場指揮取締。