2025建築園冶獎頒獎典禮移師台中 4案獲評審特別獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建設局獲2025「建築園冶獎」4大獎肯定。記者趙容萱／攝影
國內民間規模最大的建築獎「建築園冶獎」24日移師台中舉行頒獎典禮，今年首創「評審特別獎」，由高雄舊建築再生類的「高雄燕巢．橫山共創基地」，台南市公共建築類「碳佐麻里新興店」、台中市公共建築類「八仙山國家森林遊樂區─自然構築計畫」，以及南投縣公共建築類「半山夢工廠」等4案獲獎。

這場頒獎典禮，包括各縣市政府、不動產公會皆派代表參加，地主台中市政府秘書長黃崇典、中華民國不動產協進會理事長張麗莉，以及來自菲律賓由吳英明教授率領的建築園冶獎觀摩團等近350名建築同業齊聚一堂參與。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆說，這幾年建築園冶獎評選範圍涵蓋全台，評比大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大類，今年共123件作品獲獎、16件獲特別獎，投入志工逾1千人次；今年主軸為「穿越叁零．零碳永續」，盼獎項的精神在台中生根、延續。

黃崇典說，花蓮堰塞湖溢流凸顯了極端氣候下，永續環境的重要性，也鼓勵營建業，開始重視到地球所需。

建築園冶獎代言人羅耕甫說，建築園冶獎見證台灣城市與社區的變遷，透過優良作品表揚，推動城市與土地的進步，讓這片土地上的人都能享受永續、宜居的生態共融圈。

建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，今年有3項創舉，分別是頒獎典禮移師台中、首創代言人及公布評審委員名單；1項特別是增設評審特別獎。

台中市建設局以「台中國際會展中心新建工程」、「告別黑暗，肉品市場華麗轉身─ 台中『豬』事圓滿公園」、「台中中央公園─ 飛行美樂地」及「台中蜜糖公園─泉源下的糖業寶藏」榮獲公共建築類及公園綠地景觀類等4項大獎殊榮，彰顯市府建設團隊卓越的表現。

2025「建築園冶獎」頒獎典禮24日移師台中市舉辦。圖／主辦單位提供
