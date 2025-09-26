快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

挺喜憨兒庇護工場 台中郵局購買月餅轉贈獨老賀中秋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮昨贈送南屯區519戶低收家庭普度供品及2000元紅包。圖／萬和宮提供
萬和宮昨贈送南屯區519戶低收家庭普度供品及2000元紅包。圖／萬和宮提供

台中郵局挺喜憨兒庇護工場，購買近2000盒喜憨兒手作月餅分送社福機構做公益。全成社會福利基金會獲贈400盒月餅，動員35名志工訪視員趕在中秋節前宅配到府，分送社區獨居老人歡度中秋。

另外，台中萬和宮協助將今年信眾捐出的1504份中元普桌供品，轉贈18個機構或慈善團體，昨天愛心觸角延伸至南屯區519戶低收家庭，贈送每戶普桌供品物資，以及現金2000元紅包。

台中郵局逢年過節皆號召工商團體個人發揮愛心，此次響應政府協助弱勢團體支持庇護工場政策，向喜憨兒庇護工場購買中秋月餅禮盒，送給社區身心障礙者及獨居老人，祝賀中秋節快樂。

76歲陳姓獨居長者見訪視員到訪，並送來月餅，開心直道謝，並表示，吃月餅過節已是多年前的事了；美英阿嬤多年照顧臥床老伴，是雙老家庭，當訪視員提著精緻月餅禮盒和物資到府，阿嬤樂開懷表示，這是今年獲得的第一份中秋祝福，謝謝大家善心，有人關心真好。

全成基金會承接台中市政府獨居老人關懷訪視及電話問安服務，媒合社區志工定期至獨老家中訪視問安，關注海線9行政區（大安、外埔、大甲、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚及烏日區）長者居住安全及日常生活所需資源連結。

全成基金會郭姿秀主任表示，協助獨居老人能在熟悉的社區持續居住、開啟愛的流動與營造善循環是身為社區一份子的共同責任，守護獨老即是守護未來的我們，這並非口號，而是需要大家共來來創造，獨老守護專線04-26368119。

全成社會福利基金會動員志工將台中郵局採購的喜憨兒手作月餅禮盒宅配到府，讓獨老分享歡度中秋節。圖／全成基金會提供
全成社會福利基金會動員志工將台中郵局採購的喜憨兒手作月餅禮盒宅配到府，讓獨老分享歡度中秋節。圖／全成基金會提供
全成社會福利基金會動員志工將台中郵局採購的喜憨兒手作月餅禮盒宅配到府，讓獨老分享歡度中秋節。圖／全成基金會提供
全成社會福利基金會動員志工將台中郵局採購的喜憨兒手作月餅禮盒宅配到府，讓獨老分享歡度中秋節。圖／全成基金會提供

中秋節 月餅 喜憨兒 庇護工場 獨居老人

延伸閱讀

鐵窗隔不了親情 桃監中秋懇親祖孫淚擁團圓

迎接中秋佳節！榮服處與金門農工學生手作蛋黃酥 分送給榮民傳遞社會溫暖

台南黃家古厝中秋音樂會 10/4登場展現文化包容

愛心董事長林進旺連續17年捐月餅柚子 支持家扶弱勢家庭

相關新聞

影／台中新光三越將重新開幕 警防周年慶車潮違規喊話：取締不手軟

台中新光三越歷經2月的氣爆死傷意外，經館方密集修復後，網路近期更不斷傳出即將重新開幕消息，但均未被證實，加上台中大遠百迎...

延宕6年解套了！台中南屯文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟94億得標

位於台中市南屯區的文山焚化廠使用近30年，興建營運移轉BOT案經歷多次流標，延宕6年。環保局說，BOT案完成綜合評審，最...

2025建築園冶獎頒獎典禮移師台中 4案獲評審特別獎

國內民間規模最大的建築獎「建築園冶獎」24日移師台中舉行頒獎典禮，今年首創「評審特別獎」，由高雄舊建築再生類的「高雄燕巢...

挺喜憨兒庇護工場 台中郵局購買月餅轉贈獨老賀中秋

台中郵局挺喜憨兒庇護工場，購買近2000盒喜憨兒手作月餅分送社福機構做公益。全成社會福利基金會獲贈400盒月餅，動員35...

台中大里醫廢處理廠 環團控違規多

台中市大里區處理醫療廢棄物的漢杞工程公司，遭環保團體指控歷年違規達36次，且曾發生戴奧辛汙染事件，據傳環保局擬展延經營許...

南投焚化爐公聽會 百人抗議

南投縣府規畫在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，昨舉行BOT公聽會，環團與居民擔心汙染水源與茶葉，上百人到場抗議。縣府指出垃圾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。