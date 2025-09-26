挺喜憨兒庇護工場 台中郵局購買月餅轉贈獨老賀中秋

台中郵局挺喜憨兒庇護工場，購買近2000盒喜憨兒手作月餅分送社福機構做公益。全成社會福利基金會獲贈400盒月餅，動員35名志工訪視員趕在中秋節前宅配到府，分送社區獨居老人歡度中秋。

另外，台中萬和宮協助將今年信眾捐出的1504份中元普桌供品，轉贈18個機構或慈善團體，昨天愛心觸角延伸至南屯區519戶低收家庭，贈送每戶普桌供品物資，以及現金2000元紅包。

台中郵局逢年過節皆號召工商團體個人發揮愛心，此次響應政府協助弱勢團體支持庇護工場政策，向喜憨兒庇護工場購買中秋月餅禮盒，送給社區身心障礙者及獨居老人，祝賀中秋節快樂。

76歲陳姓獨居長者見訪視員到訪，並送來月餅，開心直道謝，並表示，吃月餅過節已是多年前的事了；美英阿嬤多年照顧臥床老伴，是雙老家庭，當訪視員提著精緻月餅禮盒和物資到府，阿嬤樂開懷表示，這是今年獲得的第一份中秋祝福，謝謝大家善心，有人關心真好。

全成基金會承接台中市政府獨居老人關懷訪視及電話問安服務，媒合社區志工定期至獨老家中訪視問安，關注海線9行政區（大安、外埔、大甲、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚及烏日區）長者居住安全及日常生活所需資源連結。