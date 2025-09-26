南投焚化爐公聽會 百人抗議

南投縣府規畫在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，昨舉行BOT公聽會，環團與居民擔心汙染水源與茶葉，上百人到場抗議。縣府指出垃圾量已近臨界，焚化爐將進入第二階段嚴格環評，強調會以數據證明影響，雙方對立激烈。

縣府推動新焚化爐計畫，理由是縣內垃圾堆置量已近31萬噸，6年後恐突破50萬噸。23日環評初審會議中，環團怒砸縣長許淑華照片，與警方爆發推擠，昨公聽會再度延燒。

名間鄉反焚化爐自救會指出，新民村屬水源涵養區，也是茶葉產區，一旦焚化爐落腳，地下水質與農產安全恐遭威脅，「南投茶葉外銷世界，如果因焚化爐遭汙染，誰負責？」並痛批選址黑箱，地方毫不知情，縣府「拿農業換焚化爐」，居民絕不接受。

居民進一步質疑，垃圾車進出將帶來噪音與廢氣，底渣、廢水處理難保安全。有人直呼「茶葉比焚化爐重要」，與官員爆發口角，警方數度介入。

環保局長李易書回應，公聽會僅屬促參案可行性評估，焚化爐依法必須進入第二階段環評，將嚴格審查。他指出，全台有26座焚化爐，多數設於農地，從未證實造成農產受害；木柵焚化廠就在文山茶區，實驗數據顯示對茶葉影響極低，「若認為會汙染，應提具體證據。」

李易書說，高濃度垃圾廢水將抽回焚化爐燃燒，不會外排，生活汙水處理後則用於廠區綠地澆灌，強調「不會汙染地下水」。焚化爐規模原規劃700噸處理量，已考量民意縮減為500噸，「汙染量會更少，但垃圾清運期程可能拉長。」

他並舉名間鄉掩埋場大火為例，稱「一場大火的汙染量等同焚化爐5年排放」，焚化爐有助控制風險，並保證採最新防制技術，降低排放衝擊。