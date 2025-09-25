南投擬蓋焚化爐 環團反對、居民問垃圾如何處理

南投縣環保局今天在名間鄉召開焚化爐BOT案公聽會，環保團體堅決反對在百年茶鄉興建垃圾焚化爐；吳姓居民則認為，不要蓋當然最好，但垃圾怎麼去化，反對者說不出如何處理。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理再生能源中心，23日通過第1階段環評，進入第2階段環評審查；另外，南投縣環保局依促進民間參與公共建設法，下午在新民村舉行再生能源中心BOT案可行性評估公聽會。

公聽會舉行前，彰化縣環境保護聯盟、名間鄉反焚化爐自救會等團體先開記者會表達反對立場。公聽會開始後，幾名外縣市人士喊著「程序問題」，並要求立即提供紙本簡報資料，甚至一度與在地居民起爭執，簡報過程中，幾名人士也全程不斷大聲喊口號插嘴干擾。

看守台灣協會祕書長謝和霖出席表示，選址地點土壤肥沃，地底還有天然水庫，「可以在水庫上方蓋垃圾場嗎」；曾當罷免立委團體志工的石育民出席表示，焚化爐處理量起初規劃700公噸，後來改為500公噸，但仍超過全縣產生垃圾量，就是要用來處理事業廢棄物。

在地茶農林錦錫透過新聞稿表示，縣府未經名間鄉民同意，就決定要在名間鄉蓋焚化爐，非常不對；名間鄉反焚化爐自救會成員陳美玲說，垃圾做好細分類、好好回收，不需要進焚化爐，焚化爐會產生很毒的飛灰底渣，還需處理掩埋，污染無限循環，何必蓋焚化爐。

一度與環團人士起口角的名間鄉吳姓村民接受中央社記者訪問表示，今天多為外地人參與，這些人有何主張都可以，民主就是如此，但有人卻說「這村的人都是啞巴」，反對者說這種話對嗎？討論應針對事情，不要人身攻擊、不要罵全村人，如此胡亂謾罵沒意義。

吳男表示，幾名大聲說話反對者，他不認識、沒見過，不是在地人，但有何主張是個人自由，不要影響他人即可，不過「反對者總是比較大聲，贊成者不說話」；他也認為，反對焚化爐者說不出如何處理垃圾，只會說不要蓋，「不要蓋當然最好，但垃圾怎麼處理」。

環保局長李易書說，全縣1天約產生250公噸垃圾，焚化爐設計處理量從700公噸改為500公噸，是因全縣已堆置約30萬公噸垃圾，焚化爐運作時，估累積達50萬公噸，因此盼3年至5年去化堆置垃圾，外縣市也推行焚化掩埋場垃圾，進而活化土地，南投也盼朝此方向，因此規劃較大焚化處理量，盼垃圾不再堆置。