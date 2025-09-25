聽新聞
10/10開展...台灣設計展「田尾行」溫室城堡曝光 一站打卡全球森林綠景
今年台灣設計展彰南展區「田尾行」10月10日開展，主打亮點「溫室城堡」今首度曝光，將有四座溫室交錯連結成「森林拼圖」，由田尾在地苗商與策展團隊聯展現台灣園藝實力，更把全球森林景觀濃縮在眼前，讓民眾一站就能環遊世界。
縣府指出，展區將台灣的亞熱帶常綠闊葉林、蕨類森林、高山松柏與潮間帶海岸林搬進展場，可近距離感受植物的真實生命力；更利用專業栽培技術，把熱帶雨林、溫帶闊葉林、地中海景觀和沙漠植栽完整呈現，走進城堡就像搭上跨越大洋的綠色列車，從田尾出發，穿梭世界各地的森林。
對於外界關心的策展進度，縣府表示，彰南展區「田尾行」的主展區「溫室城堡」預定地，經與田尾鄉公所多次協調，展區預定地始於9月11日由鄉公所完成原建物拆除並交付縣府，後續雖因地面整平及颱風影響而略有延誤，施工團隊已在昨天進場動工，目前正全力趕工，一切進度都在策團隊的掌握中。
