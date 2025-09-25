10/10開展...台灣設計展「田尾行」溫室城堡曝光 一站打卡全球森林綠景

今年台灣設計展彰南展區「田尾行」10月10日開展，主打亮點「溫室城堡」今首度曝光，將有四座溫室交錯連結成「森林拼圖」，由田尾在地苗商與策展團隊聯展現台灣園藝實力，更把全球森林景觀濃縮在眼前，讓民眾一站就能環遊世界。

縣府指出，展區將台灣的亞熱帶常綠闊葉林、蕨類森林、高山松柏與潮間帶海岸林搬進展場，可近距離感受植物的真實生命力；更利用專業栽培技術，把熱帶雨林、溫帶闊葉林、地中海景觀和沙漠植栽完整呈現，走進城堡就像搭上跨越大洋的綠色列車，從田尾出發，穿梭世界各地的森林。