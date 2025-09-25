南投垃圾量6年翻倍縣府推焚化爐解方 環團質疑茶鄉變「毒茶葉」

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉反焚化爐自救會和環團今天下午在新民村公聽會場抗議，質疑縣府未落實回收，沒必要興建垃圾焚化爐。記者江良誠／攝影
南投縣政府規畫在名間鄉新民村興建「垃圾處理及再生能源中心BOT案」，今天下午在當地集會所舉辦可行性評估公聽會，上百名自救會與環保團體成員到場抗議，怒批焚化爐選址錯誤，汙染水源與茶葉農產，過程多次爆發口角，氣氛緊張。

南投縣府推動新焚化爐計畫，理由是縣內垃圾堆置量已近31萬噸，6年後恐突破50萬噸。前天環評初審會議中，環團怒砸縣長許淑華照片，與警方爆發推擠，今日公聽會則持續延燒爭議。

名間鄉反焚化爐自救會強調，新民村屬重要水源涵養區，也是茶葉產區，一旦焚化爐落腳，勢必影響地下水質與農產安全，「南投茶葉外銷世界，如果因焚化爐遭汙染，誰負責？」並痛批選址過程黑箱，地方毫不知情，縣府「拿農業換焚化爐」，居民絕不接受。

居民質疑，垃圾車進出將帶來噪音與廢氣，底渣、廢水處理也無法保證安全，直呼「茶葉比焚化爐重要」，與官員言語交鋒，警方數度介入。

環保局長李易書強調，公聽會僅屬促參案可行性評估，焚化爐依法必須進入第二階段環評，將進行嚴格審查。他指出，全台已有26座焚化爐，多數設於農地，從未證實造成農產受害，木柵焚化廠就在文山茶區，經蒐集數據與熏蒸實驗，顯示對茶葉影響極低，若認為會汙染，應提出具體證據。

李易書說，高濃度垃圾廢水將抽回焚化爐燃燒，不會外排，生活汙水處理後則用於廠區綠地澆灌，強調「不會汙染地下水」。至於焚化爐規模，原規畫700噸處理量，但考量居民意見質疑縮減為500噸，「汙染量會更少，但垃圾清運期程可能拉長」。

他並以過去名間鄉掩埋場大火為例，指出「一場大火的汙染量等同焚化爐5年排放」，認為興建新廠有助控制風險，並保證將採最新防制技術，降低排放衝擊。

不過，自救會成員仍不埋單，痛斥「縣府說科學，但只看到黑箱與犧牲。」雙方各執一詞，場面火爆。縣府重申，後續將依法行政，進入嚴謹環評程序，持續蒐集民意。

環保局長李易書（中）強調，垃圾焚化爐將在第二階段環評中，嚴格調查對環境和茶葉等農作物的影響。記者江良誠／攝影
