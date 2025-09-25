快訊

2025台中樂器節10/11、12登場 演奏比賽總獎金30萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025台中樂器節記者會今天下午在中市府陽明大樓舉行。記者游振昇／攝影
2025台中樂器節記者會今天下午在中市府陽明大樓舉行。記者游振昇／攝影

2025台中樂器節記者會今天下午在中市府陽明大樓舉行，今年20周年活動，10月11日至12日在后里森林公園熱鬧登場，現場將有薩克斯風、爵士鼓、長笛等多元樂器演出，樂器演奏比賽決賽，總獎金30萬元。

台中市文化局表示，希望透過活動匯聚各地優秀樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊及在地產業的發展，讓更多民眾享受精采豐富的音樂饗宴。

活動現場將展示各式樂器，分別舉辦薩克斯風、爵士鼓和長笛的演奏比賽，成為眾多優秀樂手嶄露頭角的舞台。今年系列活動「千人裝扮演奏會」的樂器大匯演將於10月11日下午登場，號召全國各地樂手一同進行繽紛變裝並以不同樂器齊奏同台表演，為樂器節揭開熱鬧序幕。

為鼓勵在地音樂愛好者展現自我，活動特設「愛秀舞台」，邀請在地音樂精英齊聚展演，讓才華洋溢的在地樂團有機會登上舞台，盡情展現音樂創意與獨特魅力。

文化局說，后里區是台灣樂器製造重鎮，尤以薩克斯風最具代表性，在巔峰時期更曾佔據全球三分之一的市場，除薩克斯風外，爵士鼓和長笛也是后里樂器產業中重要的代表樂器。

10月11至12日活動期間，主活動現場可參加消費摸彩抽來回機票，第二活動場地后里馬場也有街藝匯演活動，將由6組街頭藝人演出。

2025台中樂器節記者會今天下午在中市府陽明大樓舉行。記者游振昇／攝影
2025台中樂器節記者會今天下午在中市府陽明大樓舉行。記者游振昇／攝影

后里馬場 音樂 舞台

