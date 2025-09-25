台中新光三越9月27日復業？ 都發局：勘檢資料待補齊

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
新光三越台中店12樓美食街，桌椅大致已經陳列至定位。圖／讀者提供
外界傳出新光三越台中店預計9月27日重新復業，廠商進貨進度已達9成，美食街桌椅也已經陳列就定位，不過新光三越迄今仍未收到復業許可。台中市都發局表示，目前新光三越正在補正各項勘檢資料，待資料補齊，符合法令後，都發局即可准予恢復使用。

台中各百貨周年慶目前已經開打，新光三越中港店傳出預計9月27日周六復業，當天至10月8日是感恩季，10月9日至10月13日是預購會，10月16日至11月9日則是周年慶活動。新光三越目前持續進貨中，但是否如外傳的27日復業，仍有待台中市政府最後拍板。

都發局表示，因新光三越整棟建物維修，各樓層資料經由相關專業技師及第三方、第四方公正單位簽證，目前新光三越正在補正各項勘檢資料，待資料補齊，符合法令後，都發局即可准予恢復使用。

新光三越表示，目前資料仍在審核中，會持續努力。

周年慶 台中市 百貨

