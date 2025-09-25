台中購物節優惠店家衝破2萬家 經發局長透露盧秀燕要他學習這個國家

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節的優惠店家百年糕餅陳允寶泉推出限定商品買二送一。記者黃寅／攝影
台中購物節的優惠店家百年糕餅陳允寶泉推出限定商品買二送一。記者黃寅／攝影

台中市經濟發展局今發表台中購物節今年不但總參與店家成長至26萬家，其中優惠店家更一舉由去年的1萬7千家突破至兩萬家。局長張峯源在記者會上發布此一時數字時，不忘逐一向協助的組織、店家道謝，現場也響起一片歡呼叫好聲，為購物節活動掀起高潮。

張峯源宣布此一數字時提到市長盧秀燕曾特別叮囑他，要他學習新加坡購物節能吸引周邊5個國家的民眾都參與，使得參與人數達到上萬人的經驗，尤其是優惠店家的數量要增加，而如今已順利突破兩萬家。

他進一步解釋，去年總參與店家是24萬家，今年成長至26萬家，這26萬家代表著一個意義。因為台中市設立的公司商號僅24萬家，26萬家代表一些沒有稅籍登記、不用開發票的店家也都加入了。

還有，全台最會賣東西的百貨公司一年營業額是250億元，最大的批發零售商每年做120億元，但台中購物節僅兩個月就創下350億元的營收，也就是一個月就有170億元的生意。

張峯源說，優惠店家愈多，給的優惠更多，也愈能鼓勵民眾消費，而且消費者只要在這些優惠店家消費，不僅能享有好康優惠，還能累積金額5倍送、優惠加倍，連中獎的機率也加倍。而這些優惠店家遍及每一行政區、市場、商圈、夜市，甚至搭計程車。

例如，百年糕餅陳允寶泉推出限定商品買二送一、建國市場的新隆發醬園也祭出滿千送百，以及燒烤名店「激旨燒き鳥」也推出5項優惠內容等。張峯源在記者會上到各攤逐一走訪，同時給予鼓勵，現場歡呼聲不斷並爭相合影。

台中市燒烤名店「激旨燒き鳥」推出5項優惠內容。記者黃寅／攝影
台中市燒烤名店「激旨燒き鳥」推出5項優惠內容。記者黃寅／攝影
台中市經濟發展局今發表台中購物節優惠店家一舉突破兩萬家，局長張峯源發布此一時數字時，不忘逐一向協助的組織、店家道謝，現場也響起一片歡呼叫好聲。記者黃寅／攝影
台中市經濟發展局今發表台中購物節優惠店家一舉突破兩萬家，局長張峯源發布此一時數字時，不忘逐一向協助的組織、店家道謝，現場也響起一片歡呼叫好聲。記者黃寅／攝影
