台中環團反對醫療廢棄物焚化爐展延 市府：從嚴審查

中央社／ 台中25日電

環保團體大里GO爭氣陣線今天召開記者會，要求拒絕展延醫療廢棄物焚化爐許可證，台中市環保局表示，業者明年度的許可證仍在審查階段，將邀請專家學者從嚴審查。

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺在大里杙福興宮前召開記者會表示，醫療廢棄物焚化爐設立於人口密集區，長期影響大里21萬居民健康，附近還有多所學校、幼兒園等，影響數萬名師生健康，中市環保局卻不斷同意展延焚化爐許可證，目前許可證將於2026年1月1日到期，審查展延許可證期間，應在大里召開至少兩場地方公聽會，傾聽大里居民的心聲。

鄒明諺認為，大里GO爭氣陣線將從今天起展開線上、紙本連署行動，提出重罰超時超燒、履行搬遷切結書、拒絕展延許可證、審查許可證期間應納民意4項訴求，呼籲大里人加入連署，要求環保局重視大里人的健康。

台中市政府環保局表示，業者明年度的許可證仍在審查階段，尚未通過。市府除邀請專家學者從嚴審查，針對廢棄物焚化處理程序，也將依規定檢查並定期記錄防制設備運作狀況，要求業者加強自主檢查機制，對於今天市民的建議事項也將納入審查考量。

環保局指出，為防制排放污染，市府針對業者加強稽查頻率與力度，近3年稽查次數達79次，查獲業者違法8次，共裁處257萬1000元，其中近3年針對排放管道稽查檢測達16項次，合格14次，不合格2次，未來將持續稽查，守護環境安全。

環保局也說，因業者過去有污染排放等問題，原核發業者許可證1次可展延5年，為確保業者確實改善，該業者前一次申請時，環保局僅同意展延1.5年（預計115年1月1日到期）。許可期間如有違反環保法令，環保局除依法告發處分外，也會列入此次許可證展延審查參考條件，為市民把關。

環保局 廢棄物 焚化爐

