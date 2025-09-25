快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化婦人遭老建物崩落砸後頸受傷 居民批通報處理慢

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市長安街178巷今天上午驚傳意外，一名婦人行經巷口時，頭頂的廢棄建物突然崩落，石塊砸中她的後頸。圖／讀者提供
彰化市長安街178巷今天上午驚傳意外，一名婦人行經巷口時，頭頂的廢棄建物突然崩落，石塊砸中她的後頸。圖／讀者提供

彰化市長安街178巷今天上午驚傳意外，一名婦人行經巷口時，頭頂的廢棄建物尖銳物突然崩落，石塊砸中她的後頸，所幸及時閃避才未遭重傷，居民生氣將事件貼上社群，指稱此處日前曾通報希望公所處理，但已經好幾天都沒有處理。

居民指出，該處建物早在9月15日就已向里長通報存在危險，但至今仍未見任何改善行動，讓人提心吊膽，這裡多是長者住戶，萬一砸到頭部，後果不堪設想，居民也說，除了石塊，建物外層還有生鏽金屬尖片，平時就容易掉落，生活安全隱憂長期存在。

彰化市公所指出，拆除違建屬彰化縣府權責，市公所在9月19日就已將危樓通報縣府，並非有拖延，今日接獲婦人受傷消息後，也立即指示所屬單位跟進處理，強調市府有及時通報和督促，但無權直接要求屋主拆除。

彰化縣府建設處表示，涉事建物為建管法實施前的舊屋，因屬私人產權，縣府已於今日發文給屋主，要求在7天內卸下危險建材或進行拆除，若屋主未改善，縣府將依法介入拆除，建設處指出，未來將持續追蹤該建物改善情況，以避免再次發生危險。

彰化市長安街178巷一處廢棄建物突然崩落，建物外層還有生鏽金屬尖片，讓居民提心吊膽。圖／讀者提供
彰化市長安街178巷一處廢棄建物突然崩落，建物外層還有生鏽金屬尖片，讓居民提心吊膽。圖／讀者提供

建物

延伸閱讀

採果、品酒、園藝到海線風味 彰化農遊11行程上架旅行社

30歲男涉前妻命案…棄屍後躲回彰化外婆家 舅舅不知情還早餐款待

教師節連假垃圾清運異動 彰化縣府公布時段

彰化查獲外籍車手暴增18倍 外籍移工成反詐宣導重點

相關新聞

2025台中樂器節10/11、12登場 演奏比賽總獎金30萬元

2025台中樂器節記者會今天下午在中市府陽明大樓舉行，今年20周年活動，10月11日至12日在后里森林公園熱鬧登場，現場...

台中新光三越9月27日復業？ 都發局：勘檢資料待補齊

外界傳出新光三越台中店預計9月27日重新復業，廠商進貨進度已達9成，美食街桌椅也已經陳列就定位，不過新光三越迄今仍未收到...

台中購物節優惠店家衝破兩萬家 經發局長透露盧秀燕要他學習這個國家

台中市經濟發展局今發表台中購物節今年不但總參與店家成長至26萬家，其中優惠店家更一舉由去年的1萬7千家突破至兩萬家。局長...

彰化婦人遭老建物崩落砸後頸受傷 居民批通報處理慢

彰化市長安街178巷今天上午驚傳意外，一名婦人行經巷口時，頭頂的廢棄建物尖銳物突然崩落，石塊砸中她的後頸，所幸及時閃避才...

採果、品酒、園藝到海線風味 彰化農遊11行程上架旅行社

彰化縣府結合農業、文化與旅遊，打造專屬在地的農遊品牌，今年攜手中央輔導5組獲獎團隊，共推出11條農遊行程，並透過與東南旅...

中市綠營助理控藍議員暴力恐嚇 藍營助理反擊「不要做賊喊抓賊」

台中市議會民進黨團提案「普發5萬元現金」爭議不斷，藍綠議員昨再度在議場衝突，並延伸出「助理遭推擠」的新案外案。藍綠議員助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。