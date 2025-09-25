聽新聞
彰化婦人遭老建物崩落砸後頸受傷 居民批通報處理慢
彰化市長安街178巷今天上午驚傳意外，一名婦人行經巷口時，頭頂的廢棄建物尖銳物突然崩落，石塊砸中她的後頸，所幸及時閃避才未遭重傷，居民生氣將事件貼上社群，指稱此處日前曾通報希望公所處理，但已經好幾天都沒有處理。
居民指出，該處建物早在9月15日就已向里長通報存在危險，但至今仍未見任何改善行動，讓人提心吊膽，這裡多是長者住戶，萬一砸到頭部，後果不堪設想，居民也說，除了石塊，建物外層還有生鏽金屬尖片，平時就容易掉落，生活安全隱憂長期存在。
彰化市公所指出，拆除違建屬彰化縣府權責，市公所在9月19日就已將危樓通報縣府，並非有拖延，今日接獲婦人受傷消息後，也立即指示所屬單位跟進處理，強調市府有及時通報和督促，但無權直接要求屋主拆除。
彰化縣府建設處表示，涉事建物為建管法實施前的舊屋，因屬私人產權，縣府已於今日發文給屋主，要求在7天內卸下危險建材或進行拆除，若屋主未改善，縣府將依法介入拆除，建設處指出，未來將持續追蹤該建物改善情況，以避免再次發生危險。
